otonom araba ile hız rekoru kırıldı

Henüz test aşamasındaki bir otonom sürüş sisteminin kullanıldığı Maserati MC20 Coupe ile hız rekoru kırıldı. Bu test, otonom sürüş sistemlerinin güvenli hâle getirilmesi için önemliydi.

İtalya'da hizmet veren Politecnico di Milano Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları tarafından geliştirilen bir otonom sürüş sistemi, bir rekora imza attı. Bir Maserati MC20 Coupe'ye entegre edilen sistem ile bir hız rekoru kırıldı.

Otonom sürüş sistemli Maserati MC20 Coupe, Kennedy Uzay Merkezi bünyesinde düzenlenen bir etkinlikte rekor hıza ulaştı. Otomobili kullanan otonom sürüş sistemi, 2,5 kilometrelik pistte tam 318 km/s hıza ulaşmayı başardı. Böylelikle otonom otomobiller arasında bir hız rekoru kırılmış oldu.

Daha önceki rekor 309,7 km/s idi

Kennedy Uzay Merkezi, daha önce de çeşitli hız rekorlarına ev sahipliği yapmıştı. Bu bağlamda; daha çok Formula 1 araçlarına benzeyen bir otomobil, otonom sürüş sistemi çalışırken 309,7 km/s hıza ulaşmayı başarmıştı. İçinde kimsenin olmadığı Maserati MC20 Coupe, bu rekoru ele geçirmiş oldu.

Bu arada; yaşanan gelişmeyi basit bir hız rekoru olarak yorumlamamak lazım. Zira bu rekor ile otonom sürüş sisteminin algoritmasının, yüksek hızın yol açtığı yoğun stres altında nasıl çalıştığı da test edilmiş oldu. Geliştirici ekip, bu hız rekoru kapsamında elde edilen verilerin gerçek koşullar altında çalışan otonom sürüş sistemlerine entegre edilebileceğini ve algoritmaların daha güvenli hâle getirilebileceğini düşünüyor.