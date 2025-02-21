Stellantis, trafikte otomobili sizin için kullanacak kısmi otonom sürüş teknolojisini duyurdu. Bu teknoloji, çok yavaş hızlarda araç kullanırken kitap okuyup film izleme gibi aktiviteler gerçekleştirmenize izin verecek.

Gelişen teknoloji ile daha önce sadece filmlerde gördüğümüz otonom sürüş yavaş yavaş gerçek hâle geliyor. Şu anda Tesla lider olsa da neredeyse tüm otomobil devlerinden bu konuda hamleler görüyoruz. Jeep’ten Peugeot’ya kadar 14 büyük markayı bünyesinde bulunduran Stellantis de bunlardan biri.

Stellantis, dün yepyeni bir kısmi otonom sürüş teknolojisi duyurdu. Dikkat çeken özelliklere sahip bu teknolojiye “STLA AutoDrive” ismi verildi.

Araba kullanırken kitap okuyup film izleyebileceksiniz

STLA AutoDrive, kullanıcının ellerini bırakmasına imkân tanıyan 3. seviye otonom sürüş ile geliyor. Kullanıcılar, araç kullanırken ellerini bırakabilse de her an yeniden kontrolü eline alabilecek durumda olmak zorunda olacak.

Bu teknoloji, belli yavaşlıktaki hız seviyelerinde gidilen durumlar için tasarlandı. Ellerini bıraktıktan sonra otomobil kendi kendine sürüşe devam edecek. Örnek verecek olursak trafikte sıkıştığınız, sürekli dur kalk yaptığınız durumlar için tasarlanmış bir özellik. Yani öyle normal kullanım için değil.

Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı ve ilk olarak hangi marka veya modellere geleceği belli değil. Şirket, düzenleyici ve piyasa sorunları nedeniyle henüz bu konularda bir bilgi paylaşamadığını aktarmış.

STLA AutoDrive, kendilerini temizleyebilen gelişmiş sensörlerle çalışıyormuş. Bunlar arasında kameralar, ultrasonik sensörler ve radar gibi şeyler varmış. Sistemin en kötü hava durumlarından bile başarılı bir şekilde çalışacağı aktarılmış.

Bu özelliğin kulağa güzel geldiğini söyleyebiliriz. Özellikle insanın canının çok sıkıldığı trafikte bekleme durumlarında işe yarayabilir. Ancak bazı endişeleri de beraberinde getiriyor. Birçok uzman 3. seviyenin hâlâ çok tehlikeli olduğunu söylüyorlar ve bunda haklılar. İnsanlar, uzun süre direksiyona dikkatini vermediklerinde acil bir durumda aşırı tepki verebilirler. Bu da direksiyonu gerekenden fazla düzeltmek, sert fren yapmak gibi şeylere neden olabilir ve kazaya yol açabilir. Stellantis’in sisteminin ne kadar güvenli olacağı bu yüzden tartışmaya açık.