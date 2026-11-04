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Otoyollardaki Şarj Ağı Genişliyor: Soket Sayısında Dev Artış!

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Rekabet Kurumunun müdahalesiyle otoyollarda şarj ağı hızla büyürken İstanbul-İzmir Otoyolu'nda soket sayısı 8 kat artışla 750'ye ulaştı.

Otoyollardaki Şarj Ağı Genişliyor: Soket Sayısında Dev Artış!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Rekabet Kurumunun otoyollardaki şarj istasyonlarına yönelik attığı adımlar ve onaylanan taahhüt paketleri, elektrikli araç sahipleri için alternatifleri hızla artırıyor.

Yapılan düzenlemelerle birlikte ana arterlerdeki tekel ve sınırlı pazar yapıları kırılarak hem hizmet sunan marka sayısı çeşitlendiriliyor hem de şarj soketi kapasitelerinde ciddi artışlar kaydediliyor.

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Otoyollardaki Şarj Ağı Genişliyor: Soket Sayısında Dev Artış!
gorsel_20261104_162632
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İstanbul-İzmir hattında soket sayısı 8 kat arttı

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Dört yıla yakın bir süre tek bir firmanın hizmet verdiği İstanbul-İzmir Otoyolu'nda, Haziran 2024 döneminde 6 marka ve 90 şarj soketi bulunuyordu. Rekabet Kurumunun devreye girmesiyle birlikte pazardaki büyüme ivme kazandı. Ekim 2026 verilerine göre hatta hizmet veren marka sayısı 16'ya, kurulu soket sayısı ise 750'ye ulaştı. Böylece otoyoldaki toplam şarj noktası kapasitesi 8 katın üzerinde bir artış yakalamış oldu.

Rekabet Kurumunun Kuzey Marmara Otoyolu üzerindeki incelemelerinde ise hizmetlerin yalnızca işletmeciyle aynı ekonomik grupta yer alan iki firmayla sınırlandırıldığı tespit edildi. Rakip şirketlerin pazardan dışlanmasını önlemek amacıyla işletmeci şirketin sunduğu taahhütler yürürlüğe alındı. Düzenleme kapsamında hiçbir firmaya ayrıcalıklı faaliyet hakkı tanınmayacak, mevcut işletmeciler ile sisteme yeni katılacak şirketler depozito, giriş bedeli ve gelir paylaşımı gibi tüm ticari şartlarda eşit koşullara tabi tutulacak.

Başvuru süreci netleşti, denetimler 3 yıl sürecek

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Yeni şarj operatörlerinin hatta dâhil olabilmesi için başvuru ve davet mekanizması iki ay içerisinde hayata geçirilecek, yapılan başvuruların değerlendirilmesi ise en geç dört ayda tamamlanacak.

Sürecin şeffaflığını sağlamak adına otoyol yönetimi, taahhütlerin işleyişine dair üç yıl boyunca altı aylık periyotlarla Rekabet Kurumuna düzenli rapor sunacak. Düzenlemelerle birlikte elektrikli araç kullanıcılarının daha fazla alternatif ve rekabetçi fiyatlarla hizmet alması amaçlanıyor.

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