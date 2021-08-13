Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan bir Cumhurbaşkanı Kararı ile sıfır araçların ÖTV oranı ile matrah aralığı yeniden dengelendi. Matrahları yükselten ancak ÖTV oranlarını değiştirmeyen kararın, otomobil fiyatlarını yüzde 16,6'ya kadar düşürmesi bekleniyor.

Türkiye zaman zaman otomobil fiyatlarındaki ÖTV oranlarını tartışmaya açıyor. Pek çok kesim, sıfır araç almanın herkes için bir hak olduğunu ve bu yüzden de ÖTV'nin kaldırılması ya da düzenlenmesi gerektiğini savunuyor. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan bir Cumhurbaşkanı Kararı, milyonlarca vatandaşın beklediği o müjdeyi nihayete erdirdi. Ancak bu müjde, istenildiği kadar etkili olmayacak.

Cumhurbaşkanı Kararı ile ÖTV oranlarında matrah değişikliği yapıldı. Bu değişiklik, motor silindir hacmi aralıkları ile özel tüketim vergisi matrahlarını yeniden oranladı. Buna göre 1600 cm3 silindir hacmine kadar olup, yüzde 45 ÖTV'ye dahil edilen araçların matrahları, 85 bin TL'den 92 bin TL'ye kadar yükseltildi. Bu değişiklik doğrultusunda 85 bin TL ila 130 bin TL aralığında matraha sahip olup yüzde 50 ÖTV uygulanan araçların yeni matrah aralığı ise 92 bin TL – 150 bin TL aralığına yükseldi.

Otomobil fiyatları, istenen seviyede olmasa da düşecek

Öte yandan; motor silindir hacmi 1601 cm3 ila 2000 cm3 aralığında olup, 85 bin TL ila 135 bin TL aralığında sınıflandırılan araçlar için matrah durumu, 114 bin TL ila 170 bin TL aralığına yükseltildi. Ancak gerek saydığımız bu kategoriler, gerekse diğer kategorilerdeki araçlar için ÖTV oranları değiştirilmedi. Yani yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 85 olarak belirlenen oranlar, aynı şekilde kalacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı, araba satın almak isteyen ancak fiyatların yüksekliğinden yakınan vatandaşlar için olumlu bir gelişme. Zira bu karar ile ÖTV indirimi yapılmamış olsa da otomobil fiyatlarında düşüş yaşanacak. En azından daha iyi otomobiller, daha uygun fiyata bulunabilecek. Bu sayede hem sıfır araç hem de ikinci el piyasasında bir toparlanma olacak. Sektör uzmanları, otomobil fiyatlarının, bu düzenleme sayesinde yüzde 3.3 ila yüzde 16.6 aralığında ucuzlayacağını düşünüyorlar.