Son dönemlerin en dikkat çeken akıllı telefon üreticilerinden olan OnePlus, OnePlus 8 ve 8 Pro cihazları için OxygenOS 10.5.6 güncellemesini yayınladı. Sistemsel iyileştirmelere odaklanan yeni güncelleme, bir süredir gündemde olan yeşil ekran sorununu da çözmüşe benziyor.

OnePlus 8 ve 8 Pro akıllı telefonlarını geçtiğimiz günlerde piyasaya süren Çin merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus, cihazların piyasaya sürüldüğü andan itibaren güncellemelere başlamıştı. Kısa süre içerisinde bu cihazlar için 2 farklı güncelleme yayınlayan şirket, şimdi de birçok hata düzeltmesini içeren OxygenOS 10.5.6 güncellemesini yayınladı.

Toplam 122 MB boyutuyla sistemsel iyileştirmelere ve kamera düzeltmelerine odaklanan yeni güncelleme, ayrıca geçtiğimiz haftalarda gündem olan yeşil ekran sorununu da çözmüş gibi görünüyor. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmadan yeni yayınlanan OxygenOS 10.5.6 güncellemesinin neler içerdiğine ve giderilen hatalara daha yakından bakalım.

OxygenOS 10.5.6 neler sunuyor?

120 Hz ekran yenileme oranı ve düşük parlaklık altında ortaya çıkan yazılım kaynaklı yeşil ekran hatası, bir süredir kullanıcıların canını sıkıyordu. Geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada bu sorunun farkında olduğunu belirten şirket, sorunu çözecek güncelleme üzerinde çalıştığını da duyurmuştu. Görünüşe göre bu sorun da yayınlanan yeni güncellemeyle birlikte nihayet çözülmüş gibi görünüyor.

Öte yandan güncellemenin içerisinde sistem kararlılığını artıracak hata gidermeleri ve kamera iyileştirmeleri de yer alıyor. OnePlus tarafından yayınlanan güncelleme notlarıysa şu şekilde:

Sistem

Bilinen sorunlar ve gelişmiş sistem kararlılığı düzeltildi.

Kamera

Kir algılama özelliği her zamankinden daha doğru olacak şekilde geliştirildi.

Ön kameranın çekim deneyimi geliştirildi.

Geliştirilmiş kararlılık.

Ağ

İletişim stabilizasyonu daha fazla artırıldı.

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi, OnePlus’ın bir sonraki akıllı telefonu da geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. OnePlus Z olarak adlandırılması beklenen bu akıllı telefona dair ortaya çıkan detaylara göz atmak için buradaki yazımıza göz atabilir, bunun gibi daha fazla içeriğe ulaşmak için bizi takip etmeye devam edebilirsiniz.