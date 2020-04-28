OnePlus Z’nin Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus’ın yakın zamanda tanıtmasını beklediğimiz OnePlus Z’nin tanıtım tarihi sonunda ortaya çıktı. Twitter’da bir kullanıcı tarafından paylaşılan görsele göre cihaz, temmuz ayında tanıtılacak.

Bundan yaklaşık bir yıl önce sizlerle OnePlus’ın yeni bir akıllı telefon serisi üzerinde çalıştığını ve yakın zamanda 'OnePlus Z' isimli bu seriyi tanıtacağı bilgisini paylaşmıştık. Son zamanlarda ürettiği akıllı telefonlarıyla kullanıcıların beğenisini toplamayı başaran OnePlus ise bu telefon hakkında hiçbir bilgi paylaşmamıştı.

OnePlus bugüne kadar hâlâ bahsedilen telefon serisi hakkında bir şey paylaşmamış olsa da bugün, telefonun tanıtılacağı tarih bir kişi tarafından ortaya çıkarıldı. Twitter’da ‘Max J.’ isimli bir kullanıcı tarafından yapılan paylaşımda OnePlus’ın yeni akıllı telefon serisiyle ne zaman tanışacağımız konusunda bir bilgi yer aldı.

'OnePlus Z, temmuz ayında tanıtılacak'

Max J. tarafından paylaşılan görsele göre OnePlus Z, temmuz ayında karşımıza çıkacak. Tabii bu noktada OnePlus Z hakkında daha önce söylenen bazı şeyleri de hatırlatmak gerekiyor. Daha önceki iddialara göre OnePlus Z, OnePlus 8 serisinin tanıtıldığı gün aynı etkinlikte sürpriz bir isim olarak karşımıza çıkacaktı.

Bu noktada OnePlus Z’nin gerçekten de temmuz ayında tanıtıp tanıtılmayacağını bilemiyoruz. Bazı kişilere göre OnePlus, yeni akıllı telefonunu gerçekten OnePlus 8 serisiyle birlikte tanıtacaktı fakat birtakım nedenlerden dolayı bu tanıtımı ertelemek, yani temmuz ayına almak zorunda kaldı.

OnePlus Z hakkında bugüne kadar pek az şey duymuş olsak da en azından cihazın fiyatı ve özellikleri konusunda bazı ipuçlarına sahibiz. Daha önce hazırladığımız OnePlus Z haberimizde cihazın 450 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya çıkmasının beklendiğini sizlerle paylaşmıştık.

Cihazın fiyatının yanı sıra diğer iddialara göre OnePlus Z’nin nasıl bir telefon olacağına dair bilgileri de paylaşmıştık. Cihazın 6,4 inçlik 90 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranı ve arka kısmında 48 MP + 16 MP + 12 MP şeklinde üçlü kamera kurulumunu barındıracağı iddia ediliyordu. Bununla birlikte telefonun 8 GB RAM’e, 128 GB depolama alanına ve 4.000 mAh bataryaya sahip olacağı da iddialar arasında yer alıyordu.