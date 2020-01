Bilişsel Becerileri Geliştiren Üç Dijital Oyun Geliştirildi

NYU Steinhardt'tan bir profesör ve meslektaşları, ebeveynlerin ve çocukların bilişsel becerilerini geliştirecek 3 dijital oyun tasarladı. Apple ve Google için ücretsiz olarak indirilebilen uygulamalar, kullanıcıların beynini daha verimli kullanmasına odaklanıyor.

New York ve California'dan üniversite profesörleri, kullanıcıların beyninin daha verimli çalışmasını sağlayan üç dijital oyunu tasarladı ve geliştirdi. iOS ve Google Play'den ücretsiz olarak indirilebilen üç oyun kullanıcıların bilişsel yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyor. Araştırmalar sonucunda bu üç oyunun hafızayı, inhibisyonu ve bilişsel esnekliği zenginleştirmeye yardımcı olabileceğini kanıtlıyor.

New York Üniversitesi'nden Jan L. Plass, oyunların oyuncular üzerinde gerçekten olumlu etkiler yaratabileceğini göstermek istediklerini söylüyor. Plass, bilişsel becerilerin gündelik hayatta başarılı olmak için temel olduğuna dikkat çekiyor. Plass ve arkadaşlarının çalışmaları, ABD Eğitim Bakanlığı'na bağlı Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nün desteğiyle 4 yıldır devam ediyordu.

Disiplinlerarası çalışmanın meyvesi oyunlar

Hafıza ve inhibisyon kontrolünü geliştirmek amacıyla yola çıkan araştırmacılar, iki saatlik bir oyunun ardından kullanıcıların bilişsel becerilerinde olumlu etkiler yaratıldığını görünce oyunları ücretsiz olarak halka açmayı istemişler. Plass, ücretsiz oyunlar sayesinde daha az varlıklı ailelerden gelen öğrencilerin varlıklı ailelerden gelen öğrenciler arasındaki uçurumun kapatılmasına da yardımcı olabilmeyi umduklarını belirtiyor.

Bilim insanlarının geliştirdikleri oyunların adları Gwakkamolé, CrushStations ve All You Can ET. Üç oyun da beynimizin farklı yürütme işlevlerine destek veriyor. Oyunların tamamı gelişim psikologları, sinirbilim araştırmacıları, öğrenme bilimcileri ve oyun tasarımcılarından oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiş.

İlk oyun Gwakkamolé, inhibisyon kontrolünü eğitmeyi amaçlıyor. İnhibisyon kontrolü bir insanın dikkatini, davranışlarını, düşüncelerini ve duygularını kontrol etme yeteneğine veirlen ad. Oyunda oyuncular başında şapka olmayan ve ekranda beliren tüm avokadolara vurmaya çalışıyor. Bazı avokadoların kafasında sivri, sert ya da elektrikli şapkalar bulunuyor.

Yeni hedef sanal gerçeklik

CrushStations oyunuysa çalışma belleğini eğitmeyi hedefliyor. Çalışma hafızamız, bilgiyi geçici olarak depolamaya ve işlemeye yarıyor. Bu oyunda avokadolar yerine kabuklu hayvanlar yer alıyor. Okyanusun derinliklerinde geçen oyunda kullanıcılar yaratıkların renklerini ve tiplerini akılda tutarak onları aç ahtapottan kurtarmaya çalışıyorlar.

Üçüncü ve son oyun All You Can ET'deyse geliştiriciler bilişsel esneklik üzerinde çalışmışlar. Bu yeteneğimiz, iki farklı kavram arasında düşünce geçişi yapmamızı ve aynı anda birden fazla kavram hakkında düşünebilmemizi sağlıyor. Oyunda oyuncular uzaylılara yiyecek ve içecek veriyorlar, ancak uzaylılar sürekli olarak yeme ve içme isteklerini değiştiriyorlar.

Araştırmacılar bir sonraki adımda oyunların sanal gerçeklik sürümlerini geliştirmeyi hedefliyor. Aynı bilim insanlarının oyun yoluyla öğrenmeyi anlattıkları bir el kitabı da 4 Şubat'ta MIT Press tarafından yayınlanacak.

Oyunları aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz