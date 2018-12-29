Gaming İstanbul 2019 İçin Geri Sayım Başladı

Gaming İstanbul için sayılı günler kaldı. Dev oyun fuarının dördüncüsü, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek.

Dünya çapındaki oyun şirketlerinin standları, ödüllü cosplay ve oyun turnuvaları, çocuklar için alanlar ve alışveriş bölgelerinin haricinde kariyerini oyun sektörü üzerinde geliştirmek isteyenler ve şu anda da bu sektörde çalışan profesyonellere ev sahipliği yapacak olan Gaming İstanbul 2019 etkinliği Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek.

31 Ocak - 3 Şubat 2019 tarihleri arasında toplamda 4 gün boyunca sürecek olan etkinlik, geçen sene İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşmişti. Büyüklük bakımından Hollywood ve film sektörünü ilerisinde olan bilgisayar oyunları büyümesini sürdürüyorken, Gaming İstanbul'a katılımın yine oldukça fazla olacağını düşünüyoruz.

Gaming İstanbul Direktörü Cevher Eryürek konu hakkında şöyle açıklamalarda bulundu: “Türkiye’de oyunlar ülkemizde her kesim tarafından büyük ilgi görüyor ama kadın mobil oyuncu sayısı erkeklerden daha yüksek. 30 milyondan fazla oyuncunun bulunduğu Türkiye’de 13 milyon kişi oyunlara para harcıyor.”

Etkinliğe kalan vakti, GİST'in resmi sayfasından takip edebilirsiniz.