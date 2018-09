HDR Teknolojisi İçin Oyun Geliştiricileri Ne Düşünüyor?

PS4 serisi ile hayatımıza giren HDR teknolojisi hakkında ünlü oyunların mimarları da fikirlerini paylaştı.

High Dynamic Range (HDR) teknolojisi bir oyun severlerin dünyasına gireli neredeyse iki sene oldu. PlayStation’un 4.0 güncellemesi ile oyunların görüntü kalitesinde inanılmaz bir artış oldu. Kullanıcıları oldukça mutlu eden bu teknoloji hakkında, oyun geliştiricileri de fikirlerini ortaya koydu.

HDR (Yüksek Dinamik Aralık) özelliği; renklerin daha canlı ve daha dinamik olmasını yani siyahların daha siyah, beyazların daha beyaz kalmasını sağlayan bir teknolojidir. HDR uyumlu televizyonlarda bu özelliği kullanmak, PS4 cihazındaki oyun zevkinizi bir üst seviyeye çıkarmayı sağlar.

Birçok oyuncuyu tatmin eden görüntü kalitesi hakkında oyun geliştiricilerin de söyleyeceği birkaç şey var.

1. Marvel's Spider-Man

“HDR uygulamamızda doğru dengeyi bulmaya çalıştık. Orta ve koyu tonlar HDR ile aynı görünmese de, oyunun en parlak kısımları gerçekten harika. Geceleri ya da yağmurda şehri dolaşmak HDR’yi güzel bir şekilde gösteriyor. Koyu arka planda şehrin aydınlık ışıkları, gerçekten göze çarpıyor. Spidey'nin daha renkli kötü adamlarıyla tanışmak için parlak efektlerle dolu muhteşem gece sahneleri var, ama ne demek istediğimi görmek için oyunu oynaman gerekecek.”

Al Hansing, İnsomniac Game​

2. Shadow of the Tomb Raider

“Ekibimiz, oyunun HDR’yi desteklemesi gerçekten çok çalıştı. Gerçekçi ışık yoğunluğu kalibrasyonu sayesinde, oyunu HDR ile her anlamda bütünleştirmeyi başardık. Bu sayede Shadow of the Tomb Raider ; daha yoğun, daha gerçek, daha parlak görünüyor.”

Frederic Robichaud, Eidos-Montréal Programlama Direktörü

3. God of War

“Norse mitolojisinin güzel ve fantastik dünyasına hayat vermek hiç kolay değil ama Santa Monica Studio HDR’yi, oyuncuları hayalin ötesindeki bir aleme sokmak için HDR kullanıyor. Kratos’un evinden Peaks Pass’ın mağaralarına kadar God of War’da HDR’nin, oyun deneyimini daha yüksek bir görsel kalite seviyesine nasıl taşıdığına dair sayısızi örnek var.”

Florian Strauss, Santa Monica Studio

4. The Witness

“Halihazırda HDR’yi kendi bünyemizde bulundurmak, HDR TV'lere geçişi kolaylaştırdı.Sadece çıktı görüntüsünü bu yeni standarda uyarlamamız gerekiyordu. HDR, The Witness; renkli ve çarpıcı görsel sanat tarzını tam olarak ifade etmemize izin verdi. Oyuncular bunu ilk giriş tünelinden çıktığı anda hemen fark edebilirler. Gelişmiş renk alanı; daha önce gösterilmesi imkansız olan renklerin yanı sıra, harika ışık ve parlaklık koşullarında işlenmiş sahneler ortaya çıkardı.”

Salvador Bel Murciano, Thekla

5. Horizon Zero Dawn + The Frozen Wilds

“Yemyeşil, görsel olarak büyüleyici bir oyun dünyası yaratmak her zaman Horizon Zero Dawn için temel gelişim hedeflerinden biriydi ve HDR yetenekleri de Guerrilla'daki ekibin gerçekten de mükemmel parlaklığa getirmesini sağladı. HDR uyumlu 4K ekranlarda, Horizon Zero Dawn'ın ortamları gerçekten şaşırttı ve gelişmiş renk kalitesi, zenginliğin ve vahşi ayrıntıların ince ayrıntılarını ortaya çıkardı. Günbatımı özellikle nefes kesici; derin kırmızıların ve turuncuların tutuşması oyuncuları ölümcül makinelerle çevrelediklerini unutturur.”

Jeroen Roding, Gerilla