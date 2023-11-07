Ülkemizde FIFA'nın (yeni adıyla EA FC 24) en çok oynanan oyunların başında gelmesi sebebiyle Türk oyuncular olarak simülasyon oyunlarını seviyoruz. Başarılarıyla kendini kanıtlamış, bazı oyuncuların olmazsa olmazı hâline gelen simülasyon oyunları günümüzde oldukça popüler.

Oyuncular olarak video oyunlarını gerçeklikten kaçmak için oynuyoruz ancak bu amacın tam zıttı olacak şekilde her zaman oyunların daha gerçekçi grafiklere sahip olmasını istiyoruz.

Gerçekliğe en yakın deneyimi yaşatan oyun türü hiç şüphesiz simülasyon oyunları. Örneğin bir direksiyon seti ile kaliteli bir yarış simülasyon oyunu oynadığınız takdirde sürdüğünüz arabalardan neredeyse gerçek hayattaki sürüş hissiyatını yaşayabiliyorsunuz.

Türk oyuncuların vazgeçilmezi; eski ismiyle FIFA, yeni ismiyle EA FC 24.

Yabancı oyunculara konsol aldıran oyun nasıl Call of Duty serileriyse EA FC 24 de Türk oyunculara konsol aldıran yegâne oyun. Her yıl çeşitli yeniliklerle gelen, yıllardır azılı rakibi PES'in tarihe karışmasına neden olan EA FC 24, simülasyon oyunları içinde sektörün açık ara en sevilen oyunu.

İster arkadaşlarınızla birlikte ister kariyer modunda tek başınıza eğlenceli saatler geçirebileceğiniz bu oyun, Epic Games'te 1.199 TL gibi yüksek fiyatıyla geçtiğimiz aylarda çıkış yaptı.

Her şeyi yapabileceğiniz, tam anlamıyla bir gerçek hayat simülasyonu: The Sims 4

Gerçek hayattan sıkıldınız ama gerçek hayatı oyunlarda dilediğiniz gibi yaşamak mı istiyorsunuz? Cevabınız evet ise Sims serisi tam size göre! Yıllardır ücretli olarak çıkan Sims oyunları, Electronic Arts'ın geçtiğimiz yıl beklenmedik bir karar almasıyla birlikte serinin son oyunu olan Sims 4 tamamen ücretsiz oldu.

Belirtmekte fayda var; serinin bir önceki oyunu Sims 3 hâlâ ücretli, yalnızca Sims 4 ücretsiz olarak oynanabilir durumda. Oyunu hem Epic Games'ten hem de Steam'den ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Motosiklet sürüş keyfini bambaşka bir boyuta taşıyan efsane: RIDE 5

Bugüne kadar çıkmış tüm motosiklet yarış simülasyonları içinde en gerçekçi grafiklere sahip olan RIDE 5, listemizdeki en yeni oyunlardan biri. Henüz 2,5 ay önce çıkış yapan efsanevi motosiklet simülasyonu RIDE 5; 4K çözünürlüğe sahip bir monitörde, en yüksek ayarlardayken birinci şahıs bakış açısıyla oynandığı takdirde gerçek hayattan ayırt etmek oldukça güç bir hâl alıyor.

Motosikletlerin yol tutuşları, sürüş mekanikleri ve aşırı gerçekçi grafikleriyle RIDE 5, motosiklet severlerin kesinlikle oynaması gereken yapımlardan biri. Epic Games'te 1.099 TL fiyat etiketine sahip olan bu oyunu indirim dönemlerinde 769 TL'ye almak mümkün.

Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz, müthiş keyifli "yemek yapma simülatörü": Overcooked! 2

Arkadaşlarınızla eğlenceli vakit geçirmek ve bol bol kahkaha atmak istiyorsanız Overcooked! 2 aradığınız oyun olabilir! 4 kişiye kadar hem çevrim içi oynamayı hem de aynı ekrandan yan yana oynamayı destekleyen yemek yapma simülasyonu Overcooked! 2, Epic Games'te henüz zamlanmayan eğlenceli bağımsız yapımlardan biri.

Overcooked! 2, geçmişte Epic Games'in ücretsiz olarak dağıttığı oyunlardan biriydi. Ücretsiz olarak alamadım diye üzülmeyin çünkü oyunun indirimsiz fiyatı bile çok uygun!

Epic Games mağazasında oyunu indirimsiz olarak 70 TL'ye satın alabilir veya indirim bekleyerek 17 TL gibi gülünç bir fiyata bu tatlı oyunu kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Yazın sıcağında terlemeden, kışın soğuğunda üşümeden çiftçilik yapabileceğiniz Farming Simulator 22

Her yıl yenisi duyurulan Farming Simulator 23, bu yıl ne yazık ki PC ve konsol tarafında çıkış yapmadı. Serinin yeni oyunu sadece mobil cihazlara çıktığı için listemizde Farming Simulator 22'ye yer verdik.

Doğal hayatın sakinliğini ve tatlı havasını iliklerinize kadar yaşatan bu huzur dolu oyunun neredeyse bir sınırı yok. Ürettiğiniz ekinlerle dilediğiniz ürünleri üretebilir, meyve-sebze serası kurabilir veya hayvancılıkla uğraşabilirsiniz.

Yapabilecekleriniz bunlarla sınırlı değil, tamamen hayal gücünüz doğrultusunda hayalinizdeki doğal hayatı yaşamanıza olanak sağlayan bu yapım; Epic Games'te 269 TL gibi günümüz şartlarında çok da pahalı olmayan bir fiyata sahip.

Bir şehir inşa etmek ve kurduğunuz şehri yönetip kendi şehrinizin belediye başkanı olabileceğiniz Cities Skylines

Şehir inşa etme ve yönetme oyunları arasında en başarılı oyunlardan biri olan Cities Skylines, aşırı detaylı bir şehir inşa etme ve yönetme oyunu. Bir şehrin ihtiyacı olan her şeyi yaratabileceğiniz bu oyunda her şey şehri inşa etmekle bitmiyor.

Oluşturduğumuz yaşam alanlarında yaptığımız yolların yetersizliği sebebiyle zaman zaman trafik kilitlenebiliyor, mahallelerde çöp sorunları yaşanabiliyor hatta inşa ettiğimiz fabrikalar hava kirliliğine neden olabiliyor. Yaşanan bu durumlar şehrimizdeki halkı mutsuz ediyor, bunların sonucunda halkımız göç etmeye başlıyor!

Türünün en başarılı yapımlarından Cities Skylines, Epic Games'in geçmişte ücretsiz olarak verdiği oyunlardan biriydi. Eskiden indirimsiz fiyatı bile 49 TL olan oyun, günümüzde 280 TL'ye satılıyor. İndirimlerle 84 TL gibi uygun bir fiyata düşmekte.

Gerçekçi sürüş mekanikleriyle araba sürmek hiç bu kadar keyifli olmamıştı: WRC

Dünya Ralli Şampiyonası'nın birebir simülasyonu WRC için ralli oyunlarının FIFA'sı desek hiç de yanılmış sayılmayız. Âdeta gerçek bir ralli arabası sürüyormuşçasına gerçekçi sürüş mekanikleri ve mükemmel grafikleriyle WRC, ralli severlerin favorisi.

İster karda ister arazide, her türlü zorlu hava şartlarında aracınızın limitlerini zorlayabileceğiniz bu eğlenceli sürüş simülasyonuna Epic Games'ten 849 TL karşılığında sahip olabilirsiniz. WRC, yaklaşık 1 hafta önce çıkışını yapan, henüz çok yeni bir oyun olmasından dolayı henüz hiç indirime girmedi.

Orta Çağ döneminde geçen bir savaş simülasyonu, milli gururumuz: Mount and Blade 2: Bannerlord

En kaliteli Türk yapımlarının başında gelen, milli gururumuz Mount and Blade serisi, son oyunu Bannerlord ile sadece ülkemizde değil dünya çapında büyük ses getiren bir oyun oldu.

Türünün en iyi oyunlarından biri olan Orta Çağ savaş simülasyonunda 6 krallık bulunuyor. Hem çevrim içi hem de çevrim dışı oynayabildiğimiz bu yapımda 6 krallıktan birine dahil olarak bu krallıklar adına çalışabiliyoruz ancak tek seçenek bu değil. Dilediğimiz takdirde kendi krallığımızı da kurabiliyoruz.

Epic Games'teki yerli yapımımız da maalesef zamlanan oyunlar arasında. Mount and Blade 2: Bannerlord, 449 TL'lik güncel fiyatının yanı sıra indirim dönemlerinde fiyatı düşen oyunlardan biri.

Formula 1 hayranlarını çıkışıyla sevindiren, F1 pilotu olduğunuzu hissedeceğiniz F1 23

Formula 1 hayranlarının her yıl yenisini iple çektiği F1 serisi, yeni oyunu ile geçtiğimiz aylarda çıkış yaparak hayranlarını sevindirdi. Serinin geçmiş oyunlarına nazaran F1 23, hikâye modunda büyük iyileştirmeler yaparak hem sürüş mekaniklerini hem rakiplerimizin yapay zekâlarını hem de kaza mekaniklerini oldukça geliştirmiş.

Serinin bir önceki oyunlarındaki kütük mekanikler yerini çok daha rahat ve ani manevralara daha hızlı tepki veren bir sürüş deneyimine bırakmış.

F1 23, Epic Games'te 1.199 TL'lik fiyatıyla çıkış yaptı ancak bu fiyat kısa süre sonra %50 indirimle 599 TL'ye kadar geriledi.

Milyon dolarlık oyuncularla dolu, dünyanın en büyük takımlarının teknik direktörü olmak çok keyifli bir deneyim olsa gerek. Tabii ki bir teknik direktör kolay yetişmiyor.

Neyse ki Football Manager 2023; teknik direktör olmayı deneyimlemek isteyen taraftarların beklentilerini fazlasıyla karşılayan, türünün en iyi oyunu. Football Manager serisi öyle bir oyun ki seveninin yıllarca bıkmadan oynayabileceği ancak sevmeyenin ise yüzüne dahi bakmayacağı bir oyun.

Seçtiğiniz takımınıza yeni transferler yaparak kadronuzu dilediğiniz gibi dizebileceğiniz, takımınızın tüm oyuncuları hakkında her maç sonrası raporları inceleyebileceğiniz bu eğlenceli yapım, Epic Games'te 699 TL fiyat etiketine sahip. Eğer indirim beklemek isterseniz bu oyuna 279 TL'ye kütüphanenizde yer verebilirsiniz.

Steam'in dolara geçme kararıyla Epic Games mağazasına olan ilgi büyümeye devam ediyor. Bugün hazırladığımız listede büyük ses getiren kaliteli simülasyon oyunlarını derledik. Bu derlemeyi Epic Games özelinde hazırladığımız için Steam'de olan ancak Epic Games'te olmayan oyunları listemize dahil edemedik. Gözden kaçırdığımız kaliteli yapımları yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın!

"Ben Xbox'çıyım." diyen arkadaşları ise böyle alalım: