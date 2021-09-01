Popüler Oyun Karakterleri Gerçek Hayatta Nasıl Olurdu?

StyleCLIP adlı bir yapay zeka teknolojisi, oyun, dizi ve filmlerde yer alan ve çoğunlukla CGI ile oluşturulmuş karakterlerin gerçek hayatta nasıl bir yüze sahip olabileceğini gösteriyor.

Son dönemlerde gittikçe popülerleşen StyleGAN (Style-Based Generator Architecture for Generative Adversarial Networks) uygulamalarını duymuşsunuzdur. Gerçekte olmayan karakterlere, resimlere hayat veren ve gerçek insan modelleri oluşturan bu uygulama, StyleCLIP adlı herkesin indirebileceği bir programla tekrar karşımıza çıktı.

Derin ağ yapay zeka teknolojisinin gerçek surat yapılarıyla birleştirildiği bu program, IGN adlı internet sitesi tarafından herkesin severek izlediği veya oynadığı karakterlere gerçek bir surat vermek için kullanıldı. IGN, God of War'dan Kratos, Resident Evil Village'dan Lady Dimitrescu gibi karakterlere yeni bir bakış açısı getirdi.

Kratos, God of War

Sephiroth, Final Fantasy VII

Lady Dimitrescu, Resident Evil Village

Joel, the Last of Us

Ellie, Last of Us

Nathan Drake, Uncharted

Lara Croft, Tomb Raider

Marcus, Gears of War

Michael, GTA V

Franklin, GTA V

Trevor, GTA V

John Marston, Read Dead Redemption

Arthur Morgan, Red Dead Redemption 2

Joker

Sterling Archer

Handsome Squidward

Miss Piggy