Popüler Oyun Karakterleri Gerçek Hayatta Nasıl Olurdu?

Son dönemlerde gittikçe popülerleşen StyleGAN (Style-Based Generator Architecture for Generative Adversarial Networks) uygulamalarını duymuşsunuzdur. Gerçekte olmayan karakterlere, resimlere hayat veren ve gerçek insan modelleri oluşturan bu uygulama, StyleCLIP adlı herkesin indirebileceği bir programla tekrar karşımıza çıktı.
Derin ağ yapay zeka teknolojisinin gerçek surat yapılarıyla birleştirildiği bu program, IGN adlı internet sitesi tarafından herkesin severek izlediği veya oynadığı karakterlere gerçek bir surat vermek için kullanıldı. IGN, God of War'dan Kratos, Resident Evil Village'dan Lady Dimitrescu gibi karakterlere yeni bir bakış açısı getirdi.
Kratos, God of War
Sephiroth, Final Fantasy VII
Lady Dimitrescu, Resident Evil Village
Joel, the Last of Us
Ellie, Last of Us
Nathan Drake, Uncharted
Lara Croft, Tomb Raider
Marcus, Gears of War
Michael, GTA V
Franklin, GTA V
Trevor, GTA V
John Marston, Read Dead Redemption
Arthur Morgan, Red Dead Redemption 2
Joker
Sterling Archer
Handsome Squidward
Miss Piggy