Acer, oyuncular için özel olarak ürettiği oyuncu koltuğunu duyurdu. Ancak üretilen ve tanıtılan ürün, koltuktan çok bir uzay mekiğini andırıyor.

Oyuncu fareleri, oyuncu klavyeleri, mousepad'leri derken birkaç yıldır oyuncu ekipmanları arasına adını yazdıran bir de oyuncu koltukları mevcut. Bel ve sırt ağrıları çekmenizi engelleyen ve ergonomik tasarımlara sahip bu koltukların pek de cep dostu olduğunu söyleyemeyiz.

Ofis koltuğundan hallice oyuncu koltuklarının dahi 1.000 TL'yi aşkın fiyatları olduğunu düşününce, birazdan videosunu izliyor olacağınız Acer Predator Thronos'un fiyatını çok merak ediyor olacaksınız. Adeta bir uzay mekiğini andıran bu oyuncu koltuğu, sanki 2070 yılından fırlayıp gelmiş gibi.

Modüler tasarlanan ve adeta her yerinden bir şeyler çıkan koltuk, elektronik kumandalarla yönetiliyor. Çeşitli açılarla eğilebiliyor, klavye ve farenizi üzerine koyduğunuz paneller dahi açılıp kapanıyor. Ürünün ne zaman piyasaya çıkacağı ve muhtemelen kalp krizi geçirtecek fiyatı hakkında henüz bir bilgi verilmedi.