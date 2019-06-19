Nubia Red Magic 4 Oyuncu Telefonu Bu Yıl Gelecek

Bir Nubia yöneticisinden gelen açıklamaya göre firma, Nubia Red Magic 4’ü bu yılın sonunda Hindistan’da satışa sunacak.

Akıllı telefonların gelişmesi ile birlikte bu cihazlarda daha fazla oyun oynamaya ve daha çok zaman geçirilmeye başlandı. Haliyle hayatımıza oyun telefonu/oyuncu telefonu gibi kavramlar girdi. Nubia’dan gelen son açıklamalar, daha yeni tanıtılan Nubia Red Magic 3’ün bir sonraki versiyonu olan Red Magic 4’ün yıl sonunda geleceğini işaret ediyor.

Nubia India E-Ticaret Başkan Yardımcısı Pan Forrest, büyüyeceğine inandıkları Hindistan oyun telefonu pazarında zirveyi hedeflediklerini söyledi. Oyun endüstrisinin geliştiğini ve oyun tutkunlarının durumdan daha çok haberdar olduğunu belirten Forrest, yıl sonunda Red Magic 4’ü Hindistan’da piyasaya sürmek konusunu gündeme aldıklarını söyledi.

Hindistan’da oyuncuların %23.4’lük kısmı haftada 7 saatten fazla oyun oynadıklarını itiraf ederken, %11.4’lük kısım ise haftada 12 saatten fazla oyun oynuyor.

Oyuncu telefonları genel olarak, aynı özellikteki diğer akıllı telefonlardan daha iyi soğutmaya ve yoğun kullanıma daha dayanıklı oluyorlar.