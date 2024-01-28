Gears of War oyununun yaratıcısı, daha önce Epic Games ve bazı başka büyük stüdyoların, "Orta Çağ Pokemon oyunu" teklifini reddettiğini açıkladı.

Son dönemde oyun dünyasında en çok dikkat çeken yapımlardan biri, "silahlı Pokemon" olarak tanımlanan Palworld. Çok kısa bir süre içerisinde Steam'in en yüksek anlık oyuncu sayısına sahip yapımları arasında 2. sıraya kadar çıktı.

Yapımın bu başarısının "kendisini haklı çıkardığını" düşünen biri var ve bu kişi, Palworld ile de Pokemon ile de hiçbir ilgisi olmayan biri.

Gears of War yapımcısı, zamanın kendisini haklı çıkardığına inanıyor

"Palworld'ün başarısı, Epic tarafından yıllar önce geri çevrilen önerimi- Orta çağ Pokemon oyunu ama ejderhalısı- bir noktada haklı çıkarıyor."

Gears of War oyunu ile adını duyuran Cliff "CliffyB" Bleszinki, kişisel X hesabından yaptığı açıklamada, Palworld'ün başarısının kendi reddedilen projesini de haklı çıkardığını belirtti. Elbette ki bütün oyun önerileri sunulduğu anda kabul edilmek durumunda değil ve firmalar farklı tercihlerde bulunabiliyorlar.

Bleszinki, daha sonra bu projenin üzerine yoğunlaşmama nedenini ise fikrin haklarının teknik olarak Epic Games'e ait olmasıyla açıkladı. Bleszinski ayrıca başka bir projesinin de Epic Games tarafından iptal edildiğini belirtiyor.

Öte yandan Palworld'ün başarısı biraz da özellikle gençlerin ve genç yetişkinlerin çok iyi bildiği Pokemon ile hayatta kalma oyunlarını birleştirmiş olmasından etkileniyor. Oyun piyasaya çok büyük bir tartışma ile çıktı ve hâliyle de oyunlara ilgilenen neredeyse herkes yapımı duymuş oldu. Benzer bir durum belki de Blezsinski'nin yapımında yaşanmayacaktı.