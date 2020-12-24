Papara, metal alaşım kartlarını kapalı beta kapsamında hizmete sunduğunu duyurdu. An itibarıyla bin kullanıcının sahip olacağı kart, ilerleyen süreçte tüm kullanıcılar tarafından alınabilecek. Papara CEO'su, konuyla ilgili açıklamalarında müşterilerini değerli hissettirmek için bu projeyi başlattıklarını söylüyor.

Her geçen gün biraz daha fazla kullanıcıya ulaşan Papara, yeni hizmetini duyurdu. Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre kullanıcılar, bundan sonra metal alaşımdan üretilmiş Papara kartlara sahip olabilecekler. An itibarıyla kapalı beta kapsamında başlatılan metal kart projesi, önümüzdeki süreçte tüm Papara kullanıcılarının hizmetine sunulacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Papara CEO'su Ahmed Faruk Karslı, müşterilerini değerli hissettirmek istediklerini ve bu bağlamda da metal alaşım kartlarla ilgili bir proje başlattıklarını ifade etti. Kapalı beta süreci kapsamında bin kullanıcının metal kart sahibi olacağını beyan eden Karslı, ilerleyen süreçte tüm Papara kullanıcılarının bu kartlardan alabileceğini duyurdu.

Papara'nın metal kartı işte böyle görünüyor

Yapılan açıklamalara göre Papara'nın metal kartı, 18 ayar paslanmaz çelikten üretildi. Ağır ve dayanıklı bir yapıya sahip olan kart üzerinde bulunan lazer işlemelerle, kullanıcıların kendini değerli hissetmesini sağlamak amaçlanmış. Yetkililer, metal yapıdaki kartın geleneksel kartlardan çok daha uzun süre kullanılabileceğini ifade ediyorlar.

Papara'nın metal kartı için ekstra bir ücret talebinde bulunulmayacak. Ayrıca tüketiciler, bu kartla birlikte bazı premium özelliklere de sahip olabilecekler. Normal bir kart gibi kullanılabilecek olan metal kart, ATM'lerde de temaslı ya da temassız bir şekilde kullanılabilecek. Şirketin yeni hamlesi, Türkiye'deki Papara kullanıcılarını metal kartlara yönlendirecekmiş gibi görünüyor.