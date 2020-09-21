Özellikle de son dönemlerde yapılan reklamlarla dikkat çeken yerli ödeme şirketi Papara'nın azınlık hisselerini satacağı bildirildi. Konuya yakın kaynaklar, azınlık hisseler için 250 ila 300 milyon dolar aralığında teklifler geldiğini söylüyorlar.

Son dönemlerde giderek yaygın bir şekilde kullanılmaya başlayan yeni bir ödeme şirketi mevcut. Bu şirket, pek çoğumuzun tahmin edebileceği üzere Papara. Yerli bir kuruluş olan Papara, "Finansal Özgürlük" sloganıyla tüketicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Ancak görünüşe göre Papara, sadece tüketicilerin değil yatırımcıların da ilgisini çekmeyi başarmış durumda.

Reuters'ın edindiği bilgilere göre Papara, azınlık hisselerinin bir bölümünü satmaya çalışıyor. Bu konuda da Raiffesien Bank'ı yetkilendiren şirketle daha çok, yabancı fintech şirketlerinin ilgilendiği ifade ediliyor. Üstelik Papara'nın azınlık hisseleri için 250 ila 300 milyon dolar arasında tekliflerin geldiği bildiriliyor. 7 milyon TL'lik sermayesi bulunan şirketin ne kadarlık azınlık hissesinin satılacağı şu an için bilinmiyor.

Papara, 4 milyona yakın kullanıcısına ücretsiz para transferi hizmeti sunuyor. Ayrıca bu uygulamayı kullanarak döviz transferleri de yapılabiliyor. Bu arada Papara'nın Merkez Bankası denetiminde olduğunu, kullanıcılar için risk içermediğini de belirtmek gerekiyor. İşte bu yerli ödeme şimdi, azınlık hisselerini satmayı düşünüyor gibi görünüyor.

Papara, son dönemlerde iyiden iyiye popüler olmasına rağmen çok yeni bir kuruluş değil. 2016 yılında hizmet vermeye başlayan Papara'da bugüne dek 100 milyar TL'nin üzerinde işlem yapıldığı ifade ediliyor. Ayrıca şirket, son dönemlerde televizyon kanallarında reklam vermesiyle daha da popüler olmaya başladı. Bu durum, Papara'nın işlem hacminin ilerleyen dönemlerde daha büyük bir ivmeyle artacağının bir göstergesi gibi görünüyor.