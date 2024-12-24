İsveç’te geliştirilen ve kalabalık kamusal alanlarda rastlanabilen parmak galoşları ne için ve nerelerde kullanılıyor? Anlatalım.

Paprtect markalı parmak galoşları; hijyeni artırmak ve kamusal alanlarda virüs riskini azaltmak için 2020 yılında geliştirildi.

Bir İsveç firmasının tasarladığı bu teknoloji; özellikle dokunmatik ekranlar, tuş takımları veya kamusal cihazlar gibi yüzeylerde kullanılıyor.

Nasıl çalışıyor bu makine?

Parmağınızı Paprtect makinesine soktuğunuzda, parmağınız otomatik olrak ince ve tek kullanımlık bir kâğıt parçasıyla sarılıyor. %100 geri dönüştürülebilir olan bu kâğıt, tek kullanımlık eldivenler gibi koruyucu ürünlere göre çevre dostu bir alternatif işlevi görüyor.

Şirket, kendi sitesinde şöyle açıklıyor:

“Paprtect makinesinin önemli avantajları var. Paylaşılan yüzeyler yoluyla bakteri ve virüs bulaşma riskini azaltarak daha iyi halk sağlığı ve güvenliğini teşvik ediyor. Kullanım kolaylığı, kullanıcıların eldiven veya el dezenfektanı gibi kendi koruyucu önlemlerini taşıma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Ek olarak çevre bilincine sahip tasarımı, sürdürülebilirliği destekliyor ve bu da onu, çevresel etkilerini azaltmaya kendini adamış işletmeler ve kuruluşlar için ideal bir seçim hâline getiriyor.”

İnsan yoğunluğu fazla olan yerlerde kullanılıyor.

İsveç’te, insanların fazla olduğu yerlerde, 2100 parmak galoşuna sahip makinelere rastlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra yurt dışına da gönderim sağlıyorlar.

Paprtect'in, işletmelerin düzenli olarak makineyi yeniden doldurmak için rulo tedarik edilmesini sağlayan bir abonelik hizmeti var. Manuel sipariş verme ihtiyacı olmadan sürekli tedarik sağlıyor.

Paprtect gibi teknolojiler hakkında farklı görüşler bulunuyor.

Bütün bakteri ve virüslerden kendimizi korumaya çalışmamız, bağışıklığımız açısından çok iyi değil. Bağışıklık sistemimizin doğal yollarla güçlenmesi için bakteri ve virüslere maruz kalmamız da gerekiyor.

Bu yüzden kimileri, bu gibi teknolojilerin bağışıklık sisteminin doğal yollardan değil de ilaçla atlatılması için bilerek geliştirildiğini söylüyor. Siz ne düşünüyorsunuz?

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