Yeni bir çalışma, pasif sigara içiciliğin kalp ritmi bozukluğu türü olan atriyal fibrilasyon riskini artırdığını ortaya koydu. Üstelik dumana dışarıda veya içeride maruz kalmanın pek bir şey değiştirmediği de görüldü.

Sigara içmenin ne kadar zararlı olduğu tüm dünya tarafından bilinen bir gerçek. Ancak yalnızca içenin değil, dumanın etraftaki kişiler tarafından teneffüs edilmesi de önemli sağlık problemlerine yol açabiliyor. Bu duruma “pasif içicilik” deniyor.

Pasif içiciliğinin zararları hakkında yepyeni bir araştırma yapıldı. Avrupa Kardiyoloji Derneğinin (ESC) bilimsel bir kongresi olan EHRA 2024’te gösterilen bu çalışma, sigara dumanına maruz kalmanın yol açtığı kalp sorunlarıyla ilgili önemli bulgulara ulaştı.

Pasif içicilik, kalp ritim bozukluğu riskini artırıyor

Bulgular, sigara dumanına maruz kalmanın bir kalp ritmi bozukluğu türü olan atriyal fibrilasyon riskini artırdığını ortaya koydu. Dünya çapında yaygın olarak görülebilen bu bozukluk, genel olarak ölüm tehlikesi teşkil etmese de kalp yetmezliği gibi korkutucu sonuçlar oluşturabiliyor. Belirtileri arasında rahatsız edici ve düzensiz kalp atışı, nefes darlığı, baş dönmesi, hâlsizlik gibi şeyler var.

Araştırmacılar, çalışmada yaşları 40 ile 69 yaş arasında değişen 400.493 yetişkinin verilerini analiz etti. Sonuçlarda da pasif içici olanların olmayanlara kıyasla artiryal fibrilasyona yakalanma ihtimalinin %6 daha fazla olduğu görüldü. Öte yandan pasif içiciliğin süresi arttıkça riskin de arttığı gözlemlendi. Örneğin haftada 7,8 saat sigara dumanına maruz kalmak, içmeyenlere kıyasla %11 daha fazla kalp ritim bozukluğuna neden oluyor.

İçeride veya dışarıda olmak fark etmiyor

Ayrıca pasif içiciliğin düzeyi fark etmeksizin riskin arttığını gözlemledi. Buna göre dumana maruz kalma minimal düzeyde olsa bile atriyal fibrilasyona yakalanma ihtimali yükseliyor. Güney Kore’nin başkenti Seul’deki bir Seul Ulusal Üniversite Hastanesinden Dr. Kyung-Yeon Lee de bulgulara ilişkin açıklamasında tehlikenin ortamdan bağımsız olduğunu söylüyor. Yani dışarıda veya içeride olmanız fark etmeksizin etkileri görülebiliyor.

Rapor, pasif içiciliğin bile ne kadar zararlı olduğunu gözler önüne sererek sigaradan uzak durmaya teşvik etmeye çalışıyor. Dışarıda olmanın bir şey fark ettirmeyeceğini, her türlü ciddi sonuçlar oluşabileceğini de gösteriyor. Lee de bununla ilgili “Bu tarz ortamlarda vakit geçirmekten kaçınmak için her türlü çabayı göstermeliyiz.” diyor.