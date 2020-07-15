Pasifik Okyanusu’nda E.T. Benzeri Yaratık Bulundu

Denizlerin ve okyanusların derinliklerindeki yaşam hakkında çok az bilgiye sahibiz. Pasifik Okyanusu’nda bulunan ve E.T. filmindeki uzaylıya benzeyen bir yaratık keşfedildi.

Uzay hakkında, denizler hakkında bildiğimizden daha çok şey bildiğimiz sık sık söylenir. Özellikle de derin sularda yaşayan ve henüz keşfedemediğimiz pek çok farklı canlı türünü düşündüğümüzde bu iddia oldukça gerçekçi gözüküyor.

Şimdiye kadar fener balıkları, oldukça çirkin görünüşlü balon balıkları ya da Finding Nemo filminde gördüğümüz vampir mürekkep balığı gibi canlılar, söz konusu derin deniz yaratıkları olduğunda adeta devede kulak kalıyor. Yeni keşfedilen bir canlı da daha ziyade uzaylılara benziyor.

E.T.ye benzeyen deniz canlısı

Yeni keşfedilen bir sünger türü, Steven Spielberg’ün meşhur başyapıtı E.T. the Extra-Terrestrial filminde gördüğümüz uzaylıya oldukça benziyor. Yüzeyden yaklaşık 2.400 metre derinlikte yaşayan bu deniz canlıları ince bir gövdenin üzerinde bulunan geniş ve oval bir yapıdan oluşuyor. Ayrıca süngerin üzerinde iki oval açıklık bulunuyor.

Bilim insanlarının verdiği isimle Advhena adlı bu deniz süngerlerine internetin taktığı lakap ise “E.T. Süngeri” oldu. Süngerlerin yaşadığı bölge, tarih öncesi çağlardan bu yana değişmemiş bir bölge olarak gösteriliyor.

Bu ilginç süngerler yakın zamanda Pasifik Okyanusu’nun tabanında keşfedildi. Tarih öncesi dönemlerden bu yana değişmemiş olan bir bölgede araştırma yapan bilim insanları, elde ettikleri gözlem sonuçlarını incelerken bu keşifte bulundu.

Derin denizlerin önemli canlısı

Araştırmacılara göre bu ilginç sünger, aslında kendi doğal yaşam alanı için oldukça kritik bir rol oynuyor. Bu deniz canlısı, etrafındaki pek çok irili ufaklı başka canlının yaşamını devam ettirebileceği bir ekosistemin temelini oluşturuyor. Daha küçük canlılar bu süngere tutunarak hayatta kalıyor.

Görselden de belli olduğu üzere bizce de bu canlılar E.T.’ye oldukça benziyor. Siz ikisi arasında bir benzerlik görebildiniz mi? Yoksa genel olarak bu benzerlik iddiasını abartılı mı buluyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.