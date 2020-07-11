İran’da Karayoluyla 72 Metrelik Denizaltı Çekildi (Video)

İran’ın Rus yapımı Kilo sınıfı denizaltısı, denizden gitmek yerine karayolundan Bandar Abbas üssüne taşındı. Denizaltının karayolundan çekilirken yakalanan görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Daha önce hiç karada hareket eden bir denizaltı gördünüz mü? Devasa boyuta sahip bu araçlar, normal olarak denizde, hatta deniz ve okyanusların altında hizmet verir. Pek çoğu gizli görevler gerçekleştirdiği için onları genelde göremeyiz. İran’da ise son derece ilginç bir olay yaşandı. Paylaşılan bir videoda, bir denizaltının kamyonlar tarafından çekildiği görüldü.

Böylesine devasa bir deniz aracının karadan taşınması, elbette bazı zorlukları da beraberinde getiriyor. 2.300 ton olduğu açıklanan denizaltıyı taşımak için çok fazla güce ve tekerleğe ihtiyaç duyan ekip, bu taşımaya özel bir sistem hazırlamış. 72 metre uzunluğa sahip Rus yapımı Kilo sınıfı denizaltı, PopMech tarafından yapılan açıklamaya göre 38 kilometre uzaklığındaki Bandar Abbas üssüne taşındı. İran’ın bu denizaltıyı neden denizden değil de karadan götürdüğüyse açıklanmadı.

Denizaltının özellikleri

İran donanmasına 1990’ların başında katılan bu Rus yapımı Kilo sınıfı denizaltı, dizel - elektrik motorlardan güç alan saldırı denizaltılarından biri. 70 - 73,8 metre uzunluğa sahip olan denizaltının yüksekliğinin 9,7 metre, genişliğinin ise 5,9 metre olduğu biliniyor. Denizde 45 gün kadar kalabilen bu devasa yapı, 3000 metre derinliğe ulaşabiliyor, ancak genelde kıyıya yakın yerlerde taarruz için kullanılıyor.

Yayınlanan videoda, 2.300 ton olduğu açıklanan bu devasa yapının çok yavaş bir şekilde birden fazla kamyon tarafından taşındığı görülüyor. Peki sizler yolda giderken böylesine devasa bir yapıyla karşılaşsanız nasıl tepki verirdiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlere iletebilirsiniz.