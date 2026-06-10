Pendik’te Araba Cam Filmi Yapan En İyi Yerler - 2026

Pendik’te araba cam filmi yaptırmak isteyenler için cam filmi uygulaması yapan işletmeleri, 2026 fiyat aralıklarını, yasal sınırları ve dikkat edilmesi gerekenleri bir araya getirdik.

Pendik’te araba cam filmi yaptırmak, özellikle yaz aylarında araç içi sıcaklığını azaltmak, güneş parlamasını kontrol etmek ve daha konforlu bir sürüş deneyimi elde etmek isteyen kullanıcılar için sık tercih edilen işlemlerden biri. Ancak cam filmi seçerken yalnızca koyuluk oranına ya da fiyata bakmak yeterli değil; kullanılan film kalitesi, uygulama ortamı, garanti süresi ve yasal uygunluk da en az görünüm kadar önemli.

Pendik, Kaynarca, Bahçelievler ve Kurtköy hattında oto cam, cam filmi, PPF ve detaylı araç bakım hizmeti veren farklı işletmeler bulunuyor. Bu rehberde Pendik’te araba cam filmi yaptırabileceğiniz yerleri, işletmelerin görünen puan ve iletişim bilgilerini, 2026 yılı ortalama fiyat aralıklarını ve cam filmi yaptırmadan önce bilmeniz gereken temel noktaları derledik.

NOT: Bu içerikte yer alan işletmeler, Google kullanıcı puanları ve yorumları baz alınarak sıralanmıştır. Ancak bu puanların ve yorumların her zaman tamamen objektif ya da manipülasyondan uzak olduğu garanti edilemez. Webtekno olarak listede yer alan işletmelerin hizmet kalitesi, ürün durumu veya satış süreçleriyle ilgili herhangi bir doğrudan sorumluluk kabul etmemekteyiz. Nihai satın alma kararı ve doğabilecek tüm riskler kullanıcıya aittir; bu nedenle tercih yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı ve mümkünse ürünü yerinde incelemenizi öneririz.

Araba Cam Filmi Nedir? Neden Yaptırmalısınız? - 2026

Araba cam filmi, araç camlarının iç yüzeyine uygulanan ince bir film tabakasıdır. Bu uygulama; güneş ışınlarını azaltmak, araç içi mahremiyeti artırmak, parlamayı düşürmek ve iç mekânın daha serin kalmasına yardımcı olmak için tercih edilir. Cam filmi, özellikle İstanbul trafiğinde uzun süre araç kullananlar için konfor odaklı bir uygulama olarak öne çıkar.

Cam Filmi ile UV Koruma ve Isı Yalıtımı: Teknik Faydalar

Kaliteli cam filmleri, yalnızca aracı daha koyu göstermek için kullanılmaz. 3M’in Crystalline serisi için paylaştığı teknik bilgilerde, UV ışınlarının yüzde 99’a kadar engellenebildiği ve kızılötesi ısı reddinin yüksek seviyelere çıkabildiği belirtiliyor. CarShine da cam filmi hizmetinde UV ve IR ışınlarını azaltan nano-karbon ve seramik teknolojili filmlerden söz ediyor. Bu nedenle film seçerken “kaç numara” sorusunun yanında ısı reddi, UV koruması ve optik netlik gibi teknik değerlere de bakmak gerekir.

Yasal Cam Filmi Limitleri: Türkiye’de İzin Verilen Karartma Oranları

Cam filmi Türkiye’de tamamen yasak değildir ancak görüşü engelleyen, özellikle ön camda koyu tonlu veya düşük ışık geçirgenliğine sahip uygulamalar cezai risk ve muayene sorunu doğurabilir. Otopratik’in 2026 rehberine göre 1 numara cam filmi yaklaşık yüzde 85, 2 numara cam filmi yaklaşık yüzde 70 ışık geçirgenliğiyle daha güvenli tarafta değerlendirilirken; 3 ve 4 numara koyu filmler özellikle ön camda riskli kabul ediliyor. Madico’nun 2026 TÜVTÜRK değerlendirmesine göre de ön camda görüşü etkileyen koyu veya yansıtıcı uygulamalar ağır kusur sayılabiliyor; arka cam ve arka yan camlardaki uygun filmler ise genellikle hafif kusur olarak değerlendirilebiliyor.

Pendik’te En İyi Araba Cam Filmi Yapan Yerler - 2026

Pendik ve Kurtköy’de Cam Filmi Hizmeti Veren Güvenilir Yerler

Auto Zone (Google Puanı: 4.9)

Auto Zone, Kurtköy’de oto yıkama, PPF kaplama, kaput kaplama ve oto cam filmi gibi hizmetleriyle öne çıkan işletmelerden biridir. Google verilerine dayalı listede 125 yorumla 4.9 puana sahip görünen işletme, özellikle Kurtköy çevresinde hem cam filmi hem de araç bakım işlemlerini aynı noktada değerlendirmek isteyenler için seçenekler arasında yer alır. Adres: Kurtköy, Çuhalar Sok. No:10, 34912 Pendik/İstanbul

A&Y Otocam-Cam Filmi (Google Puanı: 4.8)

A&Y Otocam-Cam Filmi, Bahçelievler Mahallesi’nde araç camlarının renklendirilmesi, otomobil camı ve oto servis hizmetleriyle listelenen işletmelerden biridir. Yandex Maps üzerinde 14 değerlendirme ile 4.9 puana sahip görünen işletme için cam filmi yaptıran bir kullanıcı yorumu da yer alıyor. İletişim: +90 536 604 53 43 Adres: Bahçelievler Mah., Serpinti Sok., No:2, Pendik/İstanbul

Elif Oto Cam ve Cam Filmi (Google Puanı: 4.8)

Elif Oto Cam ve Cam Filmi, Pendik Bahçelievler Mahallesi’nde oto cam, araç camı renklendirme, film kaplama ve oto cam tamiri gibi hizmetlerle listeleniyor. Pendik merkez ve metro çevresine yakın konumu nedeniyle cam filmi ve oto cam işlemlerini aynı noktada yaptırmak isteyenlerin değerlendirebileceği işletmeler arasında yer alıyor. İletişim: +90 545 230 30 31 Adres: Bahçelievler Mah., Takım Sok., No:1G, Pendik/İstanbul

Bayram Oto Cam (Google Puanı: 5)

Bayram Oto Cam, Pendik E-5 Yan Yolu üzerinde otomobil camları, araç camlarının renklendirilmesi ve oto yedek parça hizmetleriyle listelenen işletmelerden biridir. Yandex üzerinde 11 değerlendirme ile 4.9 puan aldığı görülen işletme, özellikle Kaynarca ve E-5 hattına yakın kullanıcılar için pratik bir seçenek olabilir. İletişim: +90 554 300 40 02 Adres: İstanbul, Pendik, E-5 Yan Yolu, 118A

Söğüt Oto Cam Pendik Şube (Google Puanı: 4.6)

Söğüt Oto Cam’ın Pendik şubesi, oto cam odaklı hizmet veren işletmelerden biridir. Resmî sitesinde Pendik şubesi için Bahçelievler Mahallesi Nazım Hikmet Caddesi adresi, sabit telefon ve cep telefonu bilgileri yer alıyor. İşletmenin ana sitesinde cam filmlerinin güneş ışınlarıyla gelen zararlı ışın ve sıcaklığı süzmeye yardımcı olduğu da belirtiliyor. İletişim: +90 216 390 01 01 / +90 216 375 04 30 / +90 554 587 22 60 Adres: Bahçelievler Mah. Nazım Hikmet Cad. No:66/H Pendik/İstanbul

Söğüt Oto Cam (Çamçeşme) (Google Puanı: 4.2)

Söğüt Oto Cam’ın Çamçeşme tarafındaki kaydı, araç camlarının renklendirilmesi, otomobil camları ve oto yedek parça hizmetleriyle listeleniyor. Yandex verilerinde 15 değerlendirme ile 4.3 puan görünen işletme, Pendik’in Çamçeşme ve Aydınlı Yolu çevresinde cam filmi veya oto cam hizmeti arayanların değerlendirebileceği seçenekler arasında yer alıyor. İletişim: +90 532 171 27 58 Adres: Çamçeşme Mah., Aydınlı Yolu Cad., No:97, Pendik/İstanbul

Autoclub Kurtköy Araç Kaplama (Google Puanı: 4.2)

Autoclub Kurtköy, PPF kaplama, seramik kaplama, detaylı temizlik ve pasta cila hizmetleriyle listelenen bir araç bakım noktasıdır. Cam filmiyle birlikte PPF veya seramik kaplama gibi farklı koruma işlemlerini de araştıran kullanıcılar için Kurtköy’de değerlendirilebilecek işletmelerden biri olarak öne çıkar. İletişim: 0532 725 73 38 Adres: Yenişehir Mah. Millet Caddesi, Otopark Girişi Atlantis AVM, 34912 Pendik/İstanbul

Pendik Auto Detailing (Google Puanı: 4.9)

Pendik Auto Detailing, Kaynarca’da seramik kaplama, pasta cila, oto kuaför, boya koruma ve detaylı iç temizlik hizmetleriyle listeleniyor. Doğrudan cam filmi odaklı bir işletme olarak değil, araç dış bakım ve koruma hizmetleri için değerlendirebileceğiniz bir detay merkezi olarak öne çıkıyor. İletişim: 0554 485 82 50 Adres: Kaynarca, Karagül Sk. No:27A, 34890 Pendik/İstanbul

Pendik’te LLUMAR, 3M ve SunTek Cam Filmi Uygulayan Noktalar

LLumar Türkiye’nin sitesinde uygulama merkezlerini bulmaya yönelik ayrı bir “Uygulama Merkezleri” bölümü bulunuyor. 3M ve SunTek tarafında da cam filmi ürünleri için ısı reddi, UV koruması ve farklı performans serileri öne çıkarılıyor. Pendik’te bu markaları kullandığını söyleyen bir işletmeyle görüşürken ürünün kutusunu, seri bilgisini, garanti belgesini ve uygulama sonrası verilecek belgeyi istemek doğru olur.

Pendik’te Hem Cam Filmi Hem PPF Hizmeti Sunan Yerler

Cam filmiyle birlikte PPF yaptırmak isteyenler için Auto Zone ve Autoclub Kurtköy gibi işletmeler öne çıkıyor. Auto Zone’un listesinde PPF kaplama, kaput kaplama ve oto cam filmi birlikte yer alırken; Autoclub Kurtköy, PPF ve seramik kaplama hizmetleriyle listeleniyor. Bu tip işletmeler, özellikle yeni araç alan ve hem camları hem de boya yüzeyini korumak isteyen kullanıcılar için tek noktada çözüm sunabilir.

Pendik Araba Cam Filmi Fiyatları: 2026 Güncel Karşılaştırma

2026’da Pendik araba cam filmi fiyatları; aracın cam sayısına, sedan/SUV/ticari araç olmasına, filmin ekonomik, karbon, metalize veya seramik olmasına ve uygulamanın garantisine göre değişebilir. Armut’un Pendik cam filmi fiyat sayfasında ortalama hizmet aralığı 450 TL - 4.500 TL olarak görünürken, İstanbul geneli 2026 fiyat rehberlerinde kaliteli ve premium uygulamalarda daha yüksek aralıklar da görülebiliyor.

Cam Filmi Kalitesine Göre Fiyat Tablosu: Ekonomik, Orta, Premium

Cam filmi türü 2026 tahmini fiyat aralığı Kimler için uygun? Ekonomik / koyu görünüm odaklı film 2.000 TL - 4.500 TL Daha çok görünüm ve mahremiyet isteyen kullanıcılar Orta segment ısı kontrollü film 4.500 TL - 8.000 TL Hem görünüm hem ısı azaltma isteyen kullanıcılar UV korumalı kaliteli film 4.500 TL - 12.000 TL İç döşeme koruması ve sürüş konforu isteyen kullanıcılar Seramik / premium film 8.000 TL - 30.000 TL Yüksek ısı reddi, uzun ömür ve daha net görüş isteyen kullanıcılar

Bu fiyatlar ortalama ve tahmini aralıklardır; Pendik’te net fiyat almak için araç modeli, cam sayısı ve film markasıyla birlikte işletmeden doğrudan teklif istemek gerekir. WashX’in 2026 İstanbul cam filmi rehberinde de fiyatların araç tipi ve uygulama kalitesine göre değiştiği belirtiliyor.

Araç Tipine Göre (Sedan, SUV, Ticari) Cam Filmi Maliyeti

Sedan araçlarda cam sayısı ve yüzey alanı daha standart olduğu için fiyatlar genellikle daha öngörülebilir olur. SUV ve hafif ticari araçlarda cam yüzeyi büyüdüğü için maliyet artabilir. CarShine’ın 2026 cam filmi sayfasında da fiyatların sedan ve SUV gibi araç segmentine göre incelenmesi gerektiği belirtiliyor.

Cam Filmi Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kaliteli Cam Filmi Ustaları ile Düşük Kaliteli Arasındaki Fark

Kaliteli bir cam filmi uygulamasında cam yüzeyi tamamen temizlenir, film araç camının formuna göre önceden şekillendirilir ve iç yüzeye tozsuz şekilde uygulanır. Otopratik’in uygulama rehberinde de cam temizliği, ön kalıplama, iç yüzeyin ıslatılması, düzgün yerleştirme ve kabarcık bırakmadan son sıkıştırma gibi adımlar vurgulanıyor. Düşük kaliteli uygulamalarda ise kısa sürede kabarcık, kenar kalkması, çizilme, morarma veya görüş bozulması gibi sorunlar yaşanabilir.

Cam Filmi Sonrası Bakım: İlk Kaç Gün Cam Açılmamalı?

Cam filmi sonrasında ilk birkaç gün camları açmamak, filmin kenarlardan kalkmasını önlemek için önemlidir. Süre; hava sıcaklığına, kullanılan film tipine ve ustanın uygulama yöntemine göre değişebilir. Bu nedenle teslimatta “camlar kaç gün açılmamalı, ilk yıkama ne zaman yapılmalı, garanti hangi durumları kapsıyor?” sorularını mutlaka sormak gerekir.

SSS: Pendik Araba Cam Filmi Hakkında Merak Edilenler

Pendik’te Cam Filmi Yaptırmak Kaç Saat Sürer?

Standart bir binek araçta cam filmi uygulaması çoğu zaman aynı gün içinde tamamlanabilir. Ancak araç tipi, cam sayısı, eski film sökümü olup olmaması ve kullanılan ürün kalitesi süreyi etkiler. Premium seramik film veya eski film sökümü varsa işlem daha uzun sürebilir.

Cam Filmi Garantisi Ne Kadar? Kabarcık Olursa Ne Yapılır?

Garanti süresi kullanılan filme göre değişir. CarShine, kendi NR serisi için 5 yıl, HP serisi için 10 yıl garanti bilgisini paylaşıyor. Kabarcık, kenar kalkması veya renk değişimi gibi sorunlarda uygulama yapılan işletmenin garanti koşullarına göre kontrol ve düzeltme talep edilmelidir.

Pendik’te Cam Filmi Randevusu Nasıl Alınır?

Pendik’te cam filmi randevusu almak için işletmeleri doğrudan telefonla arayıp aracın marka-modelini, istenen film türünü, cam sayısını ve yasal ton tercihini belirtmek yeterli olur. Özellikle hafta sonu yoğunluğu için önceden randevu almak, hem fiyatı netleştirmek hem de uygulama süresini planlamak açısından daha sağlıklı olacaktır.