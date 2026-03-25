Perplexity CEO'su: "Yapay Zekâ Yüzünden İşten Çıkarılanlar İşlerini Zaten Sevmiyorlardı"

Perplexity CEO’su Aravind Srinivas, son dönemde giderek artan yapay zekâ kaynaklı işten çıkarmalarla ilgili dikkat çekici bir açıklamada bulundu.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Yapay zekânın iş dünyasını altüst edeceği yönündeki tartışmalar sürerken, teknoloji dünyasından dikkat çekici bir çıkış geldi.

Perplexity CEO’su Aravind Srinivas, yapay zekâ kaynaklı işten çıkarmaların aslında korkulacak bir şey olmadığını savundu.

"Çoğu insan işini zaten sevmiyor"

Srinivas’a göre yapay zekânın iş kayıplarına yol açması, insanlara yeni fırsatlar sunuyor. Ona göre birçok kişi zaten yaptığı işten memnun değil ve bu dönüşüm, bireyleri girişimciliğe yönlendiriyor.

“İnsanlar bu araçları öğrenip kendi küçük işlerini kurabilir. Geçici iş kayıpları olabilir ama asıl odaklanmamız gereken şey bu parlak gelecek.”

Tabii herkes bu kadar iyimser değil. Bill McDermott gibi bazı yöneticiler, yapay zekâ nedeniyle işsizliğin %30’un üzerine çıkabileceğini öngörüyor. Öte yandan Jack Dorsey geçtiğimiz ay çalışanlarının %40’ını işten çıkardı. ABD’de ise yapay zekâ bağlantılı iş kayıplarının 100 bini aştığı belirtiliyor.

Uzmanlar aynı fikirde değil

Ekonomistler ise bu tabloya temkinli yaklaşıyor. Oxford Economics, şirketlerin aslında çalışanları yapay zekâyla büyük ölçekte değiştirmediğini, bazı firmaların işten çıkarmaları “yapay zekâya bağlayarak” gerekçelendirdiğini söylüyor.

Veriler de bu değişimi destekliyor. Yeni kurulan şirketlerin çalışan işe alma planları azalırken, küçük ama hızlı büyüme potansiyeli taşıyan girişimlerin sayısı artıyor. Bu da gelecekte daha fazla “küçük ama güçlü” şirket görebileceğimizin önemli bir göstergesi.

OpenAI'ın Sora Uygulaması Kapatılıyor (Daha Türkiye'ye Bile Gelmemişti) OpenAI'ın Sora Uygulaması Kapatılıyor (Daha Türkiye'ye Bile Gelmemişti)
Yapay Zekaya Asla Söylememeniz Gereken Bir Cümle Keşfedildi: Performansını Düşürüyor! Yapay Zekaya Asla Söylememeniz Gereken Bir Cümle Keşfedildi: Performansını Düşürüyor!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Windows 11'e Gelecek Güncellemeler Açıklandı: Hem Performans Uçacak, Hem Yepyeni Özellikler Gelecek!

Windows 11'e Gelecek Güncellemeler Açıklandı: Hem Performans Uçacak, Hem Yepyeni Özellikler Gelecek!

Redmi Note 15 Serisi, ŞOK'ta Satışa Sunuldu (Çok Ucuza Samsung Telefon da Var)

Redmi Note 15 Serisi, ŞOK'ta Satışa Sunuldu (Çok Ucuza Samsung Telefon da Var)

BİM, Bu Hafta Uygun Fiyata Xiaomi Redmi 15C 5G Satacak: İşte Fiyatı

BİM, Bu Hafta Uygun Fiyata Xiaomi Redmi 15C 5G Satacak: İşte Fiyatı

Yeni BMW i3 Tanıtıldı: 900 Kilometre Menzil, 600+ Beygir Güç...

Yeni BMW i3 Tanıtıldı: 900 Kilometre Menzil, 600+ Beygir Güç...

Mount & Blade II: Bannerlord'a Arkadaşlarınızla Harika Vakit Geçirmenizi Sağlayacak Eşli Mod Geldi

Mount & Blade II: Bannerlord'a Arkadaşlarınızla Harika Vakit Geçirmenizi Sağlayacak Eşli Mod Geldi

Sony'den İlginç Hamle: 700'den Fazla Oyun Bir Gecede PlayStation Store'dan Kaldırıldı!

Sony'den İlginç Hamle: 700'den Fazla Oyun Bir Gecede PlayStation Store'dan Kaldırıldı!

