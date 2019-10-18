Bu yıl isim değiştirerek oyunseverleri şaşırtan Konami, eFootball PES 2020'nin hem iOS hem de Android versiyonunu yayınladı. Ücretsiz olarak sunulan mobil sürüm, oyunseverlerin orijinaline yakın bir PES deneyimi yaşamasını sağlıyor.

Dünyanın en popüler futbol oyunlarından bir tanesi olan eFootball Pes 2020, artık mobil cihazlarda da oynanabiliyor. Oyun hem Google Play Store hem de App Store aracılığıyla indirilebiliyor. Üstelik Konami, eFootball PES 2020'yi mobil oyunseverler için ücretsiz olarak sunuyor.

Aslına bakacak olursak Konami'nin akıllı telefonlar için geliştirdiği eFootball Pes 2020'nin, oyunun orijinalinden hiçbir farklı yok. Üstelik Konami, oyunun mobil versiyonunun da çevrimiçi oynanmasına müsaade ediyor ve bunun için de herhangi bir Konami hesabı açılmasını zorunlu tutmuyor. Oyunseverler, oyunu indirdikten sonra ufak birkaç ayar yapıyorlar ve mücadeleye hazır oluyorlar.

eFootball Pes 2020'nin mobil versiyonu hem Android hem de iOS platformu için yaklaşık olarak 1.5 GB boyutunda. Ayrıca oyunda pek çok mod ve özellik bulunuyor, oyunseverler diledikleri gibi oyuncu olarak veya teknik direktör olarak maçlar yapabiliyorlar. Ayrıca oyunun kontrol mekaniği ve grafik kalitesi de bir hayli başarılı görünüyor.

Eğer sizler de eFootball Pes 2020'nin mobil versiyonunu akıllı telefonlarınıza indirmek isterseniz, hemen aşağıda bulunan bağlantıları kullanabilirsiniz.