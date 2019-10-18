Franck Ribery, FIFA 20'nin Bir Hatasını Ortaya Çıkarttı

FIFA 20'nin sorunları keşfedilmeye devam ediyor. Bu kez dünyaca ünlü futbolcu Franck Ribery, FIFA 20'de kendisiyle ilgili bir hatayı gün yüzüne çıkarttı. Öyle ki Franck Ribery'nin FIFA 20'deki yüzü, hiç de kendisine benzemiyor.

Electronic Arts'ın geçtiğimiz ayların sonuna doğru piyasaya sürdüğü FIFA 20, oyuncuların canını sıkacak bazı hatalarla birlikte geldi. Şirket, bu sorunların giderilmesi için geçtiğimiz günlerde kapsamlı bir güncelleme yayınladı ancak anlaşılan o ki oyun, oynanmaya devam edildikçe yeni sorunlar ortaya çıkmaya devam edecek.

Bu sefer FIFA 20 ile ilgili bir hata, dünyaca ünlü futbolcu Franck Ribery tarafından tespit edildi. Ribery, çocuklarıyla birlikte oyundaki karakterini denemek için Fiorentina'yı almış. Ancak oyun başladıktan kısa bir süre sonra Ribery, oyundaki karakterinin aslında başka birisi olduğunu fark etmiş. Az sonra göreceğiniz görüntülerdeki Franck Ribery karakterinin gerçek haline kesinlikle benzemediği açıkça görülebiliyor.

İşte Franck Ribery'nin FIFA 20'deki yüzü

Ribery, karşılaştığı bu manzarayı Twitter üzerinden paylaştı. Dünyaca ünlü futbolcu paylaşımında, Electronic Arts'ı da etiketleyerek "Çocuklar bu kim?" dedi. Ancak Ribery, bu duruma alınganlık göstermek yerine olayı şakaya vurmayı tercih etmişti. Bu paylaşımdan kısa bir süre sonra ise olaya, FIFA'nın en büyük rakibi eFootball PES dahil oldu. eFootball PES tarafından verilen cevapta "Hey Franck! Bunun kim olduğunu biliyor musun?" denildi.

Franck Ribery'nin eFootball PES'te ki yüzü

Aslına bakacak olursak Electronic Arts'ın böyle bir hatayı atlaması bir hayli zor. Zira Franck Ribery'nin futbol tarihindeki belki de en tanıdık yüze sahip olması. Bunun nedeni ise Ribery'nin henüz çok küçükken geçirdiği bir trafik kazası. Bu trajik olayın izleri hala Ribery'nin yüzünde bulunmaktadır ve dünyaca ünlü futbolcu bu izlerin, kendisini daha da güçlendirdiğini söylemektedir.

Konunun ilginç olan bir diğer yanı ise Ribery'nin, geçtiğimiz yıl Bayern Münih takımında oynarken ki yüzünün neredeyse birebir yapılmış olması. Dilerseniz şimdi, Ribery'nin FIFA 2019'daki yüzüne yakından bakalım;

Electronic Arts, şu an için konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak bu durum, çok büyük bir ihtimalle geliştirici ekip tarafından da duyulmuştur ve en kısa sürede tüketicilere sunulacak yeni bir güncelleme ile düzeltilecektir.