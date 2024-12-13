Londra’da Peugeot’un bayiliğini üstlenen Charles Friswell, markanın satışlarını artırabilmek ve müşterilerin dikkatini çekebilmek için, çeşitli reklam kampanyaları yaptı.

Friswell’in reklam amaçlı ortaya çıkardığı sloganlar ve Peugeot’lara taktığı lakap, dikkatleri oldukça fazla çekti.

Peki bu adam tam olarak ne yaptı?

Charles Friswell, ‘Baby’ lakabını taktığı Peugeot’un, bir roller coaster pistinde tur attığı eğlenceli bir illüstrasyonu ‘Fotoğraf yalan söylemez’ sloganıyla yayınladı.

Ardından Peugeot’un insanların dikkatini çekmesi amacıyla, “Baby Peugeot’un çocukça şikâyetleri yok”, “Baby Peugeot’lar çamaşır yıkamaz ama her emlakçı satar”, “Her hapı kabul eden araba” gibi sloganlarla reklamlara çıkmasını sağladı.

En başa dönecek olursak Friswell, 1896’da Peugeot markalı arabaların ithalatına ve satış işine girişti. Birkaç yıl içinde ise doğup büyüdüğü Londra’daki Holborn Viaduct’ta beş katlı geniş bir sergi salonu olan Friswell’s Automobile Palace’ı açtı.

Bu salon; 200 arabalık bir garal, haftalık mücayedeler için odalar, bir elektrikli şarj ve aydınlatma istasyonu ve 7 tonluk bir asansöre sahipti.

Friswell, burayı dünyanın en büyük motor deposu olarak adlandırmıştı ve haksız da değildi.

Sonrasında Peugeot 1902’de, Type 37’yi 5 beygir gücünde tek silindirli bir motor, arkadan itiş, sürekli iç içe geçmiş dişliler ve iki koltuğuyla tanıttı. Friswell, bu otomobili ise şu şekilde tanıttı:

"Herkes için kullanışlı küçük bir araba. Üzerinde dolaşmak için büyük bir arabası olan beyefendi için kullanışlı. Pahalı fiyatlar ödeyemeyen adam için kullanışlı. Herhangi bir kadın kullanabilir"

Ardından "Bir kez Peugeot sürücüsü, her zaman Peugeot sürücüsü. Uçan makineler değil, yarışçılar değil, harikulade değil - sadece iyi makineler." şeklindeki cümleleri, herkes tarafından duyuldu.

Özetle Peugeot otomobillerinin bayiliğini üstelen Friswell, dönemin otomobillerine taktığı ‘baby’ lakabı ve samimi, içten ve dürüst cümleleriyle tanıttığı Peugeot’ların ses getirmesine ve satışlarının artmasına büyük destek oldu.

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