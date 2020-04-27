Elektronik ürün pazarının önemli aktörlerinden olan Philips, yeni 345M1CR Momentum UltraWide oyuncu monitörünü tanıttı. 144 Hz yenilenme hızına sahip olan monitör, yeni nesil konsolların ihtiyacı olan görüntüleme aracı olabilir.

Bu yıl içerisinde çıkması beklenen yeni nesil konsollar PlayStation 5 ve Xbox Series X pek çok kullanıcının da takibinde bulunuyor. İnternette forumlara ya da sosyal medya platformlarına baktığımızdaysa pek çok oyuncu, bu konsollarla birlikte hangi monitör ya da televizyonu kullanmaları gerektiğini tartışıyor.

Philips ise bu sorulara yeni kavisli ekranıyla cevap verebilir. Firmanın yeni oyuncu monitörü 345M1CR Momentum UltraWide, oyuncuların isteyeceği neredeyse bütün özellikleri bünyesinde barındırıyor.

144 Hz yenileme hızı ve yüksek çözünürlük:

Öncelikle monitörün oldukça büyük olduğunu belirtmekte fayda var. 34 inç olan monitör 144 Hz yenilenme hızına sahip ve bu özelliğiyle standart bir monitörden 2,4 kat daha hızlı. Parlama önleyici kaplamayla birlikte gelen monitörün en boy oranı da 21:9 olarak açıklandı.

Monitörün standart tepki süresi 4 ms. Hareketli Resim Tepki Süresi (MPRT) değeriyse yalnızca 1 ms. 345M1CR Momentum UltraWide, 300 cd/metrekare parlaklık düzeyine sahip. Yani oyunlar için gerekecek dinamizm bu monitörde mevcut durumda.

Monitörde HDR desteği bulunuyor. PlayStation 5 ve Xbox Series X sahipleri, bu oyuncu monitörünü kullanarak 3440 x 1440 çözünürlüğün keyfini sürebilecek. Monitörde 2 adet DisplayPort ve 2 adet de HDMI 2.0 girişi yer alıyor. 4K çözünürlük olmasa da monitör bu eksiğini diğer özellikleriyle gideriyor.

Gözleri koruyan ekran:

Daha önce de bahsettiğimiz parlama engelleme özelliğine ek olarak monitör, uzun süreli kullanımlarda gözleri korumayı amaçlayan Flicker-Free teknolojisine sahip. 4 saatten uzun süreli kullanımlarda LED aydınlatmadaki titreşimden gözler zarar görebiliyor. Bu teknoloji sayesinde gözlerin korunması sağlanıyor.

Philips, şu an için yeni 345M1CR Momentum UltraWide monitörlerinin çıkış tarihini açıklamadı. Yine de yeni konsollar pazara girdiğinde bu cihazın çoktan raflarda yerini almış olacağını beklemek mümkün.