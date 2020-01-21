Philips, Yeni Nesil OLED Televizyonlarını Tanıttı

Philips; 55 ve 65 inç boyutlarında olan, yapay zekâ destekli yeni nesil OLED televizyonlarını tanıttı. Tüm HDR standartlarını destekleyen televizyonlar, Philips'in P5 görüntü işleme motorunu kullanan ilk OLED TV'ler olmalarıyla dikkat çekiyor.

Hollanda merkezli teknoloji devi Philips, düzenlediği etkinlikte 2020 model iki yeni televizyon modelini tanıttı. OLED 805 ve OLED 855 olarak adlandırılan yeni modeller, ince yapısının yanı sıra kullanıcıların merakla beklediği dar çerçeveleriyle dikkat çekiyor.

55 ve 65 inç boyutlarında piyasaya sürülecek olan yeni televizyonlar, şirketin mevcut Philips P5 görüntü işleme motorunu kullanan ilk OLED modelleri olacak. Öte yandan yeni nesil televizyonlar, Philips’in üçüncü nesil P5 görüntü işleme özellikleriyle yapay zekâ işlevlerini birleştirmesi açısından dikkat çekiyor. Bu yapay zekâ sistemi; içeriği manzara, cilt tonu, spor, kontrast ve animasyon olmak üzere beş kategoriye ayırmak için tasarlanmış durumda.

Televizyonlar, tüm ana HDR standartlarını destekliyor:

Öte yandan Google Asistan ile Android 9 Pie tabanlı Android TV desteği bulunan akıllı televizyonlar, Dolby Vision ve HDR10+ da dâhil olmak üzere tüm ana HDR standartlarını destekliyor. Ayrıca cihazların Amazon’un sesli asistanı Alexa ile uyumlu olduğunu da belirtelim. Kısacası Philips markalı bu televizyonlar, bir kullanıcının ihtiyaç duyabileceği hemen hemen her şeyi beraberinde sunuyor.

OLED 805 ve OLED 855 modelleri arasındaki farklılıklara gelecek olursak, aslında iki modeli birbirinden ayıran en temel fark tasarımları. Bu noktada OLED 805’ler iki ayaklı bir standa sahipken 55 inçlik OLED 855 ise eğimli bir standa sahip. Ayrıca 65 inçlik OLED 855 modelinde ‘T-arc’ adı verilen standın bulunduğunu da belirtelim.

Tanıtılan bu televizyonlar, mayıs ayında piyasaya sürülecek ve fiyatları o zaman açıklanacak. Son olarak söylenenlere göre Philips, eylül ayında düzenlenecek olan IFA fuarında Bowers&Wilkins ses sistemi içeren yeni üst düzey OLED modellerini tanıtacak.