Masaüstü Bilgisayarlar Elektrik Faturasına Kaç TL Etki Eder?

Standart bir elektrik faturasında hangi cihazın ne kadar elektrik tükettiğini ve bunun maddi karşılığını göremezsiniz. Peki bilgisayarlar, özellikle performans konusunda çok şey vadeden masaüstü bilgisayarlar faturaya ne kadar etki ediyor? Sizin için detaylı bir rehber hazırladık.

Özellikle gençlerin bırakamadığı bilgisayarlar, ailelerin korkulu rüyaları olan elektrik faturalarına ne kadar etki ediyor? Neredeyse her genç, en az bir kere ailesinden ‘Ne bu elektrik faturasının hali? Kapat şu bilgisayarı artık!’ tepkisini almıştır. Ancak ailelerin fazla bilmediği bir şey var ki bu onları şoke edebilir. Bazen bir avize lambası bile bir bilgisayardan daha fazla elektrik tüketip faturayı kabartabiliyor.

Bu içeriğimizde sizlere masaüstü bir bilgisayarın elektrik faturasına ayda ortalama ne kadar etki ettiğini açıklıyor ve sizin de nasıl hesaplayabileceğinizi anlatıyoruz. Sonuç sizi biraz şaşırtabilir, dikkatli olun. Lafı fazla dolandırmadan bilgisayarların tükettiği elektriği hesaplamayı anlattığımız rehberimize geçelim.

Bilgisayarın elektrik faturasına etkisi nasıl hesaplanır?

Ülkemizde 1 kW elektrik ortalama 70 kuruş gibi bir fiyattan satılıyor, öncelikle bu bilgiyi cepte bulunduralım.

Örneğin bilgisayarınızın 600 W’lık bir güç kaynağı (PSU) bulunuyor ve bilgisayarınız, günde ortalama 8 saat çalışıyor. Kaba bir hesaplama yapacak olursak günlük tüketim: 600 W x 8 Saat = 4.800 W olur. Bu 4.800 W’ı 1000’e bölüp kW elde edersek 4,8 kW’lık bir günlük elektrik tüketim değeri elde ediyoruz. Bunu da ortalama elektrik ücreti ile çarparsak (4,8 kW x 0,70 TL) 3,3 TL gibi bir günlük fatura yansıması oluyor.

Tabii ki bu durum, masaüstü bilgisayarların çalıştıkları her an prizden 600 W elektrik çektikleri anlamına gelmiyor. Söz konusu 600 W değeri, güç kaynağının bozulmadan bilgisayara sağlayabileceği maksimum elektrik enejisini temsil ediyor. Yani günlük bilgisayarınızın harcadığı elektrik 600 W’lık bir PSU için 150-200 W da olabilir.

Bu günlük 3,3 TL elektrik faturası yansımasını bilgisayarınızı her gün açık tuttuğunuzu varsayarak aylık hesaba vurursak 100 TL gibi bir tutar elde ediyoruz. Yine bir üst paragrafta bahsettiğimiz gibi bilgisayarlar, her zaman PSU değerlerinin tamamı kadar elektrik tüketmediği için günlük harcamanız ortalama 1,5 - 1,9 TL gibi bir meblağ olur. Bu meblağ da aylık hesapta +45 TL gibi bir etki demektir.

Bu bahsettiğimiz hesaplamaların hepsi güçlü donanım barındıran ve biraz fazla güç tüketen yeni nesil masaüstü bilgisayarlar için geçerli. Eğer ortalama veya ortalama altı bir bilgisayara sahipseniz, bilgisayarınızın elektrik faturasına ettiği etki 20-30 TL arasında olacaktır.

Bilgisayarın ne kadar elektrik tükettiği nasıl öğrenilir?

MSI Güç Kaynağı Hesaplayıcı sayfasına gidin,

Bilgisayarınızın donanım özelliklerini girin,

Çıkan Watt değerini günlük ortalama saat kullanımınız ile çarpın (Örn: 313 x 8 = 2.504 Watt),

Çıkan sonucu 1000'e bölüp kW değeri elde edin (Örn: 2.504 / 1000 = 2,504 kW),

Bu değeri kW başına ortalama ücret ile çarpın (Örn: 2,504 x 0,70 = 1,75 TL),

Kullandığınız bilgisayarın günlük bazda faturaya etkisini hesapladınız.

Şimdi bunu aylık baza çevirmek için 30 ile çarpın (Örn: 1,75 TL x 30 = 52,5 TL),

Tebrikler, bilgisayarınızın elektirik faturasına etkisini hesaplamış oldunuz.

Bu hesaplamada her zaman kesin sonuçlara ulaşmanızın bir imkanı yok. Zira kullandığının elektrik hattının dağıtıcısı, faturanızı 30 günde bir okumayabilir. Bazı durumlarda 5 haftalık ya da 3 haftalık tüketimleriniz için fatura kesilebilir. Bu nedenle günlük ortalama tüketim üzerinden çıkan rakamı baz almanızı tavsiye ederiz.

Hemen örnek olarak kendi bilgisayarınızın elektrik faturasına etkisini hesaplayıp yorumlar bölümünde belirtebilirsiniz. Böylelikle bir Webtekno rehberinin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız, görüşmek üzere :)