Bir milyardan fazla kullanıcıya sahip olan fotoğraf düzenleme uygulaması Picsart, fotoğraf kalitesini artıran ve pek çok farklı yeteneğe de sahip olan yapay zekâ aracını tanıttı. Araç, rakip araçlara göre çok daha uygun maliyetli olacak.

En popüler fotoğraf düzenleme uygulamalarından birisi olan Picsart, bugün pek çok kullanıcının heyecanla karşılayacağı yeni özelliğini duyurdu. Uygulamanın geliştiricileri, fotoğraflardaki kumlanmayı kaldırabilen ve fotoğraf boyutunu kaliteli bir şekilde büyütebilen yeni yapay zeka aracının uygulamaya ekleneceğini açıkladı.

Bir milyardan fazla kullanıcıya sahip olan uygulama, yeni özelliğine hem iş hem de bireysel kullanıcıları için geliştirilen sürümlerinde yer verecek. AI Enhance olarak adlandırılan yeni özellik, yapay zekanın desteğiyle fotoğrafları çok daha net çözünürlüğe ulaştırabilecek ve fotoğraflardaki obje, yüz ve sahnelerin kalitesini artırabilecek.

Picsart’ın aracın yeteneklerini gösterdiği örnekler:

Şirket, yapay zekaya yatırımlarını sürdürüyor:

Picart, geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği C serisi yatırım turunda 1,5 milyar dolar değerlemeye ulaşmayı başarmıştı. Şirket, bu yatırımın ardından yapay zeka yatırımlarını hızlandırmış, geçtiğimiz yıl da Picart AI Research (Picsart Yapay Zeka Araştırmaları) projesini başlatmıştı.

Picsart’ın genellikle yüksek fiyatlı uygulamalarda bulunan yeni özelliği, kullanıcılara Picsart üzerinden daha makul bir fiyatla sunuluyor. Araç, uygulamanın aylık 4,66 dolar ücrete sahip olan Picsart Gold paketine abone olanlara sunulacak.