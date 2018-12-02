Pikap ve SUV Talebi Artınca Tesla Model X'e Rakip Çıktı

Küresel ısınma ve iklim değişikliğine en büyük önlemler dev otomobil üreticilerinden geliyor.

Dünya iklim değişikliği ve küresel ısınma problemi ile yüzleşirken, bu konuda en büyük kirliliği fosil yakıtlar tüketen araçlar ve özellikle de büyük motor hacimleri ve yüksek karbon emisyonları ile pikaplar alıyor. Pikapların ve SUV denilen şehir içi kullanılan, tabiri caizse dev araçların özellikle Amerika'da tutkunları çok. Yakıt fiyatlarının da çok uygun olması nedeniyle, Amerikan halkı çevre kirliliğini çok da önemsemeden bu araçları kullanmaya devam ediyor.

Tesla elektrikli araç üretimi ve bilinirliği konusunda şu an lider pozisyonda olsa da, gitgide rakipleri artıyor. Bunlardan birisi de "Rivian" firması. Aslında uzun yıllardır otomobil sektöründe yer alan şirket, bu sene elektrikli pikap üretimine başlayarak sektöre bu alanda hızlı bir giriş yaptı. Tesla Model X'e rakip olacak R1S SUV modeli, çarpıcı tasarıma ve göz alıcı estetik özelliklerinin yanı sıra, etkileyici performans özelliklerine de sahip.

Bu dev otomobil üreticileri, halkın ve tabii ki ABD hükümetinin çevre politikası konusunda yetersiz tepkileri ve aynı zamanda SUV araç kullanma tutkuları nedeni ile akıllıca bir üretim yaparak, elektrikli pikap tarzı otomobiller üretmeye başladılar. Yapılan çalışmalara göre seller, kuraklık ve çoktan başlayan şiddetli orman yangınları yüzünden ABD ekonomisi büyük zarar görecek.

Firmalar da bunu göz önünde bulundurarak, sürücülere cazip gelecek elektrikli araçları çok daha estetik ve aynı zamanda fonksiyonel araçlar üretiyor. Rivian markasının ürettiği R1T modeli, tek şarjla yaklaşık 640km yol kat edebilirken, aynı zamanda sürücüsüz kullanma seçeneği, geniş bagaj hacmi, 7 kişilik oturma kapasitesi ve gelişmiş teknolojik araç içi eğlence sistemleri sunuyor.

Hükümetlerin gereken önlemleri almadığı fakat aynı gökyüzü altında hepimizin birlikte zarar göreceği gerçekliği ile belki de kullanıcılar olarak elektrikle araçlara yönelmenin ve gereken tepkiyi aksiyonlarımızla vermenin zamanı gelmiştir.