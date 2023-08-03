Lufthansa'ya ait bir yolcu uçağının pilotu, gökyüzünde 24 kilometrelik bir penis rotası oluşturdu. Yetkililer, bunun kasıtlı olmadığını söylüyorlar ancak pilotun iniş yapamadığı için sinirlendiği söylentileri de mevcut.

Her gün binlerce yolcu uçağı bir lokasyondan başka bir lokasyona gitmek için gökyüzüne yükseliyor. Kalkan uçaklar, çoğu zaman rotasını takip ederek sorunsuz bir yolculuk gerçekleştiriyorlar. Ancak yoğun hava yolu trafiği ya da olumsuz hava koşulları zaman zaman iniş ve kalkışlarda sorun çıkarabiliyor. Şimdi sizlere, havacılık tarihinde nadiren yaşanan bir olaydan bahsedeceğiz.

28 Temmuz'da Lufthansa Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı, Almanya'nın Frankfurt kentinden İtalya'nın Katanya adasına ulaşmak üzere yola çıktı. Başlangıçta her şey normaldi ancak iniş için alçalmaya başlayan uçak, hava muhalefeti nedeniyle iki kez pisti pas geçmek zorunda kaldı. İşte bundan sonra işler karıştı. İddialara göre duruma sinirlenen pilot, gökyüzünde 24 kilometrelik devasa bir penis oluşturdu. Yaşananlar, FlightRadar24 uygulaması aracılığıyla ortaya çıktı.

İşte iki kez pisti pas geçen uçağın çizdiği o rota

İtalyan medyasında paylaşılan haberlere göre yukarıdaki rota, tepki için oluşturuldu. Ancak yetkili kurumlar, olayın böyle olmadığını savundular. LH306 sefer sayılı uçak, kulenin yönlendirmesine uymuş, 16 dakikalık iniş manevraları sırasında da böyle bir rota oluşmuştu. Havalimanı yönetimini gerçekleştiren SAC isimli şirket, konuyla ilgili açıklamasında "Diğer uçaklar da iniş yapmaya çalıştı. Ancak başarısız oldular, bu yüzden etrafta dolaşmak zorunda kaldılar. O uçaklardan biri de bu rotanın oluşmasına neden oldu." ifadesini kullandı.

*Yakınlaştırılmış görüntü.

Lufthansa tarafından yapılan açıklamalarda ise rüzgar hızı ile yönünde ani değişimler yaşandığı, bu tür havalarda Katanya'ya inişin mümkün olmadığı ifade edildi. Hava yolu şirketi yetkililerine göre pilotun, kendisine bildirildiği gibi bekleme pozisyonunda kalmaktan başka çaresi yoktu. Bu arada; LH306 sefer sayılı uçuşun Malta'da noktalandığını da söyleyelim. Hava koşulları düzelmeyince, uçağın Malta'ya inmesine karar verildi.

LH306 sayılı uçuşun FlightRadar24 rota tekrarını izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Böyle bir olay ilk kez yaşanmıyor:

Gökyüzünde yaşanan bu ilginç olayın ilk kez yaşanmadığını söyleyelim. 2023'ün başında, Malta Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin pilotu da benzer bir işe imza atmıştı. Comino isimli bir ada çevresinde uçan helikopterin oluşturduğu rota ile ilgili açıklamalarda bulunan Malta Silahlı Kuvvetleri, helikopterin alçak uçuş yaptığını, herhangi bir rotaya sahip olmadığını, tamamen şans eseri böyle bir durum yaşandığını söylemişti.

*Helikopterin FlightRadar24'e yansıyan görüntüsü.

2020 yılında ise hemen sınırımızda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında benzer bir olay yaşandı. ABD Hava Kuvvetleri bünyesinde keşif uçuşu yapan bir uçak, Suriye'de Ruslara ait bir karargâhın bulunduğu bölgede, penis şeklinde bir rota oluşturdu. ABD Hava Kuvvetleri, bunun basit bir rastlantı olduğunu, pilotlarının kötü amaçlı olmadığını söyleyerek konuyu kapattı.

*ABD'ye ait uçağın Kıbrıs açıklarındaki rota görüntüsü.