PlayStation 2 Efsanesi 20. Yaşına Girmek Üzere

Sony'nin tüm zamanların en çok satan oyun konsolu PlayStation 2, 20. yaşına girmek üzere. Peki bu konsolu bu kadar sattıran ve bu kadar sevilmesini sağlayan şey neydi? Gelin, PlayStation 2'nin neler başardığına bir bakalım.

Bir neslin gerçek anlamda oyuncu olmasını sağlayan PlayStation 2, bu yıl 20. yaşına girmeye hazırlanıyor. Sony’nin bu devrimsel oyun konsolu ilk önce 4 Mart 2020’de Japonya’da satışa çıktı. Ardından tüm dünya geneline yayılan PS2, Avrupa’ya 24 Kasım 2000’de geldi.

PlayStation 2, orijinal PlayStation oyunlarına destek verecek şekilde çıkış yaptı. Aynı zamanda bir DVD oynatıcıya da ev sahipliği yapan bu cihaz, dünya çapında birçok evde kendine yer edindi. Peki PlayStation 2 çıkışından itibaren nasıl başarılar elde etti? Gelin, 20. yaşına girmek üzere olan PlayStation 2’yi biraz hatırlayalım.

Tüm zamanların efsanesi: PlayStation 2

Sony’nin 1999 yılında duyurduğu PlayStation 2, piyasaya çıktığı günden bu yana 155 milyon alıcıya ulaştı. Böylece bu oyun konsolu dünyanın en çok satan oyun konsolu olma unvanını elinde tuttu ve hâlâ da bu unvanı kimseye bırakmadı. Öyle ki Sony, yeni nesil oyun konsollarıyla bile bu başarıya ulaşamadı.

PlayStation 2’yi satın alan kullanıcılar oyun konusunda hiçbir kıtlık çekmedi diyebiliriz. Zira bu platform için toplamı 3.800’ü aşan farklı oyun yayınlandı. Bu oyunların satış rakamı da ayrı bir rekor oluşturdu. PlayStation 2 oyunları 1,5 milyardan fazla satıldı.

Başarısını devam ettirmek isteyen Sony, oyun konsolunun revize edilmiş modellerini de piyasaya sürdü. 2004 yılında satışı başlanan bu modeller ‘Slimline’ olarak anılıyordu. PlayStation 2, genel anlamda başarısını uzun yıllar boyunca korudu ve popüler olmayı başardı.

Sony, yeni nesil oyun konsolu PlayStation 3’ü piyasaya sürdüğünde bile PS2 popülerliğinden ödün vermedi. Efsanevi oyun konsolunun üretimine 2013 yılına kadar devam edildi. Ancak Sony, 13 yıl boyunca durmadan ürettiği oyun konsolunun satışını sonunda durdurma kararı aldı.

PlayStation 2’nin üretimi durdu durmasına ancak 2013’ün sonuna kadar platform için hâlâ yeni oyunlar çıkmaya devam ediyordu. Bu oyunlar arasında Final Fantasy XI: Seekers of Adoulin, FIFA 13 ve PES 2014 de yer alıyordu. PlayStation 2’nin teknik servis hizmeti Japonya’da ancak 7 Eylül 2018’de son buldu.

PlayStation 2, Grand Theft Auto, Final Fantasy, Metal Gear Solid gibi oyunların platforma özel yapımlarına ev sahipliği yaptı. Bununla birlikte Devil May Cry, God of War, Kingdom Hearts ve GTA: San Andreas gibi hâlâ popülerliğini koruyan yapımların da çıkış noktası oldu.

PlayStation 2 hakkında anlatacak çok fazla şeyimiz olmasına rağmen biz sizlerin de görüşlerini merak ediyoruz. Özellikle zamanında bu efsanevi konsola erişme imkanı bulan takipçilerimiz yorum kısmına toplanıp konsolla alakalı güzel anılarını anlatırlarsa fazlasıyla seviniriz.