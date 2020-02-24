Metro Exodus'un Geliştiricisi'nden PlayStation 5 Açıklaması

Metro oyunlarının geliştiricisi 4A Games'in teknoloji yöneticisi, PlayStation 5'in açıklanmayan özelliklerine karşı heyecanlı olduğunu ve yeni nesil konsolla birlikte ışın izleme teknolojisinde yeni bir yaklaşım sergileyeceklerini belirtti.

Sony, PlayStation 5'i ilk duyurduğundan bu yana yeni nesil konsolu hakkında ser verip sır vermiyor. PS5 için piyasaya sürülecek Sony yapımı oyunlarla ilgili hala hiçbir ipucu yok ancak üçüncü taraf bir geliştirici, konsolun henüz açıklanmamış gizli sırlara sahip olabileceğini ima etti.

PlayStation başkanı Jim Ryan, ocak ayının başlarında PS5'in onu önceki konsollardan ayıran daha benzersiz özellikleri olduğunu söylemişti. Ancak Ryan'ın yorumu oldukça kapalıydı ve hiçbir ayrıntı sunmuyordu. Şimdi ise Metro oyunlarının geliştiricisi 4A Games, Ryan'ın referans verdiği söz konusu duyurulmamış özelliklere işaret eden bir açıklamada bulundu.

Digital Foundry'ye konuşan 4A Games'in teknoloji yöneticisi Oles Shishkovstov'a, PS5'in SSD teknolojisi gibi daha önce doğrulanmış özellikler hakkında sorular soruldu. Shishkovstov, verdiği cevapların yanı sıra henüz açıklanmamış şeyler için daha heyecanlı olduğunu belirtti. Shishkovstov, bu özellikler hakkında bir ipucu ise vermedi. Gizli özelliklerin bir donanım bileşeni mi, kontrol cihazı özelliği mi yoksa yeni bir yazılım yeteneği mi bilinmiyor.

Yine de geliştiricinin ışın izleme teknolojisi hakkında söyleyecek bazı şeyleri vardı. Shishkovstov, "Işın izlemede, eski tarz teknikleri tamamen bırakıyoruz. Çok şey denedik ve şimdiye kadar muhteşem sonuçlar elde ettik. Gelecekteki projelerimize neler uyguladığımızı görmek için beklemeniz gerekecek." dedi.

Şimdilik bu 'gizli' özellikleri öğrenmek için beklemek zorundayız. PS5 ve Xbox Series X'ten yeni bilgilerin ne zaman geleceği net değil. İki üretici de açıklama yapmaktan kaçınıyor ve Corona virüsü salgını nedeniyle planlarını değiştirmek zorunda kalmış olabilirler.

Metro serisinin yazarı Dmitry Glukhovsky kısa süre önce 4A Games'in yeni bir Metro oyunu üzerinde çalıştığını duyurdu. Geliştiricinin yeni oyununu yeni nesil donanımlar için geliştiriyor olması muhtemel.