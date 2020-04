Sony, PlayStation Plus Zammını Ertelediğini Duyurdu

Sony, geçen ay PlayStation Plus müşterilerine, 1 Mayıs’tan itibaren abonelik ücretlerinde zam yapılacağını bildiren bir e-posta göndermişti. Şirket, yeni gönderdiği e-postayla birlikte bu zammın şimdilik ertelendiğini duyurdu.

Geçtiğimiz ay PlayStation Plus’ın fiyatında zam yapacağını açıklayan Sony, koronavirüs salgını nedeniyle bu zammı iptal ettiğini duyurdu. Normalde 1 Mayıs’ta zamlı ücretlere geçiş yapacağını açıklayan şirket, gönderdiği yeni e-postayla birlikte zammı bir süreliğine ertelediğini ve kullanıcıların normal fiyat üzerinden PlayStation Plus’ı kullanabileceklerini belirtti.

Sony, alınan kararı “1 Mart 2020’de müşterilerimizle iletişime geçerek Türkiye’deki PlayStation Plus aboneliklerinin fiyatlarını değiştireceğimizi bildirmiştik. Türkiye’deki PS Plus fiyat artışının şu anda erteleneceğini ve 1 Mayıs 2020 tarihinde yürürlüğe girmeyeceğini bildirmek istiyoruz. PlayStation Plus için ileride uygulanacak herhangi bir fiyat değişikliğini en az 60 gün önceden haber vereceğiz” açıklamasıyla duyurdu.

Sony, bu kararı neden aldığını açıklamadı ancak kararın koronavirüs salgını nedeniyle alındığı düşünülüyor. Ülkemizde de çok fazla abonesi bulunan PlayStation Plus, bir süre daha uygun ödeme planlarıyla kullanılacak gibi görünüyor.

Oyun kütüphanesine her ay yeni oyunlar ekleyen PlayStation Plus, geçtiğimiz ay 23,99 TL olan aylık ödeme planını 39,99 TL’ye, 3 aylık abonelik planını 74,99 TL’den 99 TL’ye, 1 yıllık abonelik planını ise 179 TL’den 239 TL’ye çıkaracağını duyurmuştu. Şirketin yaptığı bu son açıklamayla birlikte ödeme planları eski fiyatlardan devam edecek.

PlayStation Plus güncel ödeme planları: