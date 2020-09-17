PlayStation 5 Aksesuarlarının Fiyatları Açıklandı

Sony, dün akşam gerçekleştirdiği etkinlik ile PlayStation 5 aksesuarlarının fiyatlarını resmen açıkladı. 5 ayrı PS5 aksesuarının toplam fiyatı ne yazık ki bir Xbox Series S oyun konsoluna denk.

Dün akşam, yeni nesil oyun konsolu için büyük bir etkinlik düzenleyen Sony, PlayStation 5’in fiyatını ve çıkış tarihini açıkladı. Sony, aynı etkinlikte PlayStation 5 ile birlikte DualSense oyun kolu, aynı anda iki oyun kolunu şarj edebilen DualSense şarj istasyonu, 3D ses destekli Pulse 3D kablosuz kulaklık, PlayStation 5 uzaktan kumandası ve çift 1080p kamerayla gelen HD Kamera’nın fiyatını da açıkladı.

Sony’nin teknolojik açıdan büyük iyileştirmeler yaptığını açıkladığı ve titreşimli geri bildirim, uyarlanabilir tetik tuşları ile çok daha gelişmiş bir oyun deneyimi vadeden PlayStation 5’in resmi oyun kolu DualSense , 69,99 dolarlık (yaklaşık 525 TL) bir fiyat etiketine sahip olacak. Bu da Sony’nin yeni nesil oyun kolunun fiyatında bir önceki neslin oyun kolu DualShock 4’e göre 10 dolarlık bir zam yaptığını gösteriyor. Ayrıca aynı anda iki DualSense oyun kolunu şarj edebilen şarj istasyonunun fiyatı da 29,99 dolar (yaklaşık 225 TL) olarak açıklandı.

PS5 oyun kolu, PS4 oyun kolundan 10 dolar daha pahalı olacak

3D ses ve düşük gecikme desteği ile PlayStation 5 oyuncularına işitsel anlamda iyi bir deneyim vadeden Pulse 3D kablosuz kulaklığın fiyatı, 99,99 dolar (yaklaşık 750 TL) olarak açıklandı. PlayStation 5’i bir akıllı TV gibi kullanabileceğiniz uzaktan kumandanın fiyatı ise 29,99 dolar (yaklaşık 225 TL) olacak.

PlayStation 5, pek çok yeni oyunla birlikte piyasaya çıkacak ve Sony, iki adet 1080p lense sahip olan HD Kamera ile bu oyunları deneyecek yayıncıların PS5 oyunlarını ve kendi görüntülerini doğrudan yayına verebilmesini mümkün kılacak. 1080p görüntüler sunan bu kameranın fiyatı ise 59,99 dolar (yaklaşık 450 TL) olarak açıklandı.

Tüm PlayStation 5 aksesuarlarının fiyatları

DualSense - 69,99 dolar (yaklaşık 525 TL)

DualSense şarj istasyonu - 29,99 dolar (yaklaşık 225 TL)

Pulse 3D kablosuz kulaklık - 99,99 dolar (yaklaşık 750 TL)

PlayStation 5 uzaktan kumanda - 29,99 dolar (yaklaşık 225 TL)

HD Kamera - 59,99 dolar (yaklaşık 450 TL)