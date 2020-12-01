Bir PlayStation 5 Özelliğinin Arkasındaki Plan Ortaya Çıktı

Sızdırılan gizli Sony şirket içi belgelerine göre Japon şirket, PlayStation 5'in Etkinlikler özelliği ile oyun oynamak için sınırlı süreye sahip olan kişilerin de tek oyunculu oyunlar oynayabilmesini hedefliyor.

Japon teknoloji devi Sony, yeni nesil oyun konsolu Playstation 5’te oyunculara “Etkinlikler” olarak adlandırılan yeni bir özellik sunuyor. Bu özellik sayesinde oyuncular; oyundaki belirli görevlere, modlara ya da yan görevlere vakit kaybetmeden ulaşabiliyorlar. Peki Sony, teknik olarak oyunların “oynanış” zamanını kısaltan böyle bir özelliği neden yayınladı?

Kısa süre önce ismi açıklanmayan bir kaynak tarafından Vice.com’a ulaştırılan Sony’nin şirket içi belgelerine göre Etkinlikler özelliği, PlayStation 5’in en önemli özellikleri arasında yer alıyor. Zira Sony’nin düşüncesine göre Etkinlikler, tek oyunculu oyunların yükselişinde anahtar niteliğine sahip.

PlayStation 5'in etkinlikler özelliği, tek oyunculu oyunların yükselişinin anahtarı olabilir

Söz konusu belgelerde çoğu oyunseverin bir işi, okulu, ilgilenmesi gereken bir çocuğu ya da farklı bir uğraşı olduğunu ifade eden Sony, herkesin oyunlara ayırabilecek “boş” saatlere sahip olmadığının altını çiziyor.

Böyle bir durumda insanlar için başladıkları görevin ne kadar uzun süreceğini bilmenin ya da görev sırasında takıldıkları bir noktadan nasıl ilerleyeceklerini bilmenin önemli olacağını belirten şirket, Etkinlikler özelliğinin tam da bu durumlar için düşünüldüğünü belirtiyor. Bir başka deyişle Sony, Etkinlikler özelliği ile oyun oynayacak saatleri olmayanların da tek oyunculu oyunlar oynayabilmesini hedefliyor.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Etkinlikler özelliği, oyunseverlerin uzun uzun oyun içi sinematikler izlemelerinin, görev için haritanın bir ucundan diğer ucuna kadar koşmalarının önünde geçmeyi hedefliyor. Böylece yatmadan önce ya da boşluk bulduğu herhangi bir kısa zamanda biraz oyun oynamak isteyen bir kişi, doğrudan oynanışa geçebiliyor.

Etkinlikler özelliğinin bir diğer kritik özelliği ise oyunculara söz konusu içeriğin süresi hakkında bilgi vermesi. Örneğin; Etkinlikler menüsünden ilgili oyunun bir mod ya da görev kartının üstüne geldiğinizde, kartta görev ya da modla ilgili bilgilerin yanı sıra ne kadar süreceği de gösteriliyor. Böylece görevi bitirecek kadar zamanınız olup olmadığını bilebiliyorsunuz.

Her şeye rağmen Etkinlikler özelliğinin PS5’in varsayılan özelliklerinden olmadığını, oyun stüdyolarının Etkinlikler kartlarını isterlerse yayınladıklarını da unutmamak gerekiyor. Yani bir oyun stüdyosu tüm görevleri sırayla yapmanızı ve oyun içi sinematikleri izlemenizi istiyorsa, bu konuda Etkinlikler özelliğinin tek başına bir faydası olmayacak.