Dün itibarıyla piyasaya sürülen PlayStation 5 Pro'nun 8K çözünürlükte çalıştırabileceği oyunlar açıklandı. Oyuncular, hayal kırıklığı yaşayacaklar gibi görünüyor.

PlayStation 5 Pro, geçtiğimiz gün itibarıyla küresel pazarlarda piyasaya sürüldü. Türkiye'de ise ön siparişe açılan konsol, oyunculara beklediklerini veremeyecek gibi görünüyor. Çünkü PlayStation 5 Pro'da 8K ve 60 fps oynanabilecek bir avuç oyun bulunuyor.

PlayStation 5, piyasaya sürüldüğü dönemlerde 8K çözünürlük desteği ile gündemdeydi. Ancak bu destek sonradan kaldırıldı. Ancak PlayStation 5 Pro, 8K çözünürlük desteğini hiç zorlanmadan verebilecek. Ancak bu kez de oynanabilecek oyunların sayısı çok az olacak.

PlayStation 5 Pro'da 8K oynayabileceğiniz oyunlar şöyle:

Gran Turismo 7 (60 fps)

F1 24 (60 fps)

No Man’s Sky (30 fps)

Yukarıda da görebileceğiniz üzere; PlayStation 5 Pro'yu hakkını vererek kullanabileceğiniz sadece 3 oyun var. Bunlardan No Man’s Sky oyununu da 30 fps oynayabileceksiniz. Tabii bunun için uygun bir televizyona sahip olmanız gerektiği bilgisini de paylaşalım.

PlayStation 5 Pro Türkiye ön siparişi için aşağıdaki haberimize göz atabilirsiniz: