PlayStation 5 Pro'da 8K Oynayabileceğiniz Oyunlar Açıklandı (Bunun İçin mi 50 Bin TL Vereceğiz?)

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Dün itibarıyla piyasaya sürülen PlayStation 5 Pro'nun 8K çözünürlükte çalıştırabileceği oyunlar açıklandı. Oyuncular, hayal kırıklığı yaşayacaklar gibi görünüyor.

PlayStation 5 Pro, geçtiğimiz gün itibarıyla küresel pazarlarda piyasaya sürüldü. Türkiye'de ise ön siparişe açılan konsol, oyunculara beklediklerini veremeyecek gibi görünüyor. Çünkü PlayStation 5 Pro'da 8K ve 60 fps oynanabilecek bir avuç oyun bulunuyor.

PlayStation 5, piyasaya sürüldüğü dönemlerde 8K çözünürlük desteği ile gündemdeydi. Ancak bu destek sonradan kaldırıldı. Ancak PlayStation 5 Pro, 8K çözünürlük desteğini hiç zorlanmadan verebilecek. Ancak bu kez de oynanabilecek oyunların sayısı çok az olacak.

PlayStation 5 Pro'da 8K oynayabileceğiniz oyunlar şöyle:

PlayStation 5 Pro 8K oynanacak oyunlar

  • Gran Turismo 7 (60 fps)
  • F1 24 (60 fps)
  • No Man’s Sky (30 fps)

Yukarıda da görebileceğiniz üzere; PlayStation 5 Pro'yu hakkını vererek kullanabileceğiniz sadece 3 oyun var. Bunlardan No Man’s Sky oyununu da 30 fps oynayabileceksiniz. Tabii bunun için uygun bir televizyona sahip olmanız gerektiği bilgisini de paylaşalım. 

PlayStation 5 Pro Türkiye ön siparişi için aşağıdaki haberimize göz atabilirsiniz:
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Kaynak : https://www.psu.com/news/all-ps5-pro-8k-games/
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