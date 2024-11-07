PlayStation 5 Pro, Türkiye'de bir e-ticaret sitesi tarafından ön siparişe açıldı. Ön sipariş fiyatı, ne yazık ki geçtiğimiz haftalardaki sızıntı fiyatı doğruluyor.

Sony'nin en yeni oyun konsolu olan PlayStation 5 Pro, bazı teknoloji perakendecilerinde ön siparişe açıldı. Ne yazık ki cihazın ön sipariş fiyatı, geçtiğimiz haftalarda sızdırılan 49.999 TL'lik fiyat etiketi ile birebir aynı. Tahmini teslimat süresi ise 14 Kasım olarak gösteriliyor.

Hatırlatmak gerekirse Sony, PS5 Pro'yu resmen duyurduğunda ABD için 699 dolar, Avrupa için ise 799 euro fiyat etiketi açıklamıştı. Webtekno olarak bu fiyat etiketinden yola çıkarak PS5 Pro'nun Türkiye'de 49.499 TL fiyat etiketiyle satışa sunulmasını beklediğimizi belirtmiştik. Tahminimiz ne yazık ki küçük bir sapma ile tutmuş durumda.

İşte PlayStation 5 Pro'nun ön sipariş sayfası

Yurt dışındakine kıyasla neredeyse iki katı fiyata Türkiye'de satılma durumu PlayStation 5 Pro'ya has bir durum değil. Halihazırda oyun konsolları için %50 ÖTV bulunuyor. KDV ve diğer ödemelerle birlikte ürünün fiyatı Türkiye'ye ulaşır ulaşmaz ikiye katlanmış oluyor.