"PlayStation'ın babası" olarak anılan Ken Kutaragi, konsolla ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Kutaragi, konsolun başarılı olacağına kendilerinin bile inanmadığını söyledi.

PlayStation 1, 2 ve 3'ün gelişim sürecinde aktif olarak çalıştığı için "PlayStation'ın babası" olarak anılan Ken Kutaragi, dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Ken Kutaragi, PlayStation 1'in başarılı olacağına hiç kimsenin inanmadığını itiraf etti.

Ken Kutaragi, konuyla ilgili açıklamasında 1993 yılına atıfta bulundu. O dönemler pek çok oyun şirketi ile görüştüklerini söyleyen Kutaragi, hiçbir firmanın PlayStation fikrine sıcak bakmadığını ifade etti. Bunun da ötesine geçen PlayStation'ın babası, Sony'de bile PlayStation'ın başarılı olacağına kimsenin inanmadığını söyledi.

Ken Kutaragi'nin açıklaması şöyleydi:

Tutkumuzu paylaşmak istedik. Ve beklentilerinin ne olduğunu, neyi beklemediklerini duymak istedik. Bu yüzden onlarla görüşmek istedik. Düzinelerce, hatta yüzlerce şirketi ziyaret ettik, birçok oyun yapımcısı ile görüştük. Harika bir anıydı... Ama hiç ilgilenmediler. Sadece, "Bunu yapma. Birden fazla şirket denedi ve hiçbiri başarılı olmadı. Başarısız olacaksın." dediler. Bize söyledikleri buydu.

Sektör kaynakları ne düşünmüş olurlarsa olsunlar; PlayStation 1 eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza attı. Küresel çapta 100 milyondan fazla satan konsol, alanında tarih yazdı. Tabii bu başarıyı sonraki nesil PlayStation modelleri sürdürdü.