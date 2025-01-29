Sony, üst düzey yönetim kadrosunda bazı değişiklikler yaptı. Hem Sony'nin hem de PlayStation'ın bir numaralı isimleri değişti. İşte Sony'nin geleceğini etkileyecek o kritik isimler...

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şirketin üst düzey yönetim kadrosunda değişiklik yapıldığı duyuruldu. Gelin hep birlikte detaylara bakalım.

Sony'nin yeni patronu, Hiroki Totoki oldu. 60 yaşında olan Totoki, Sony için önemli bir isim zira tam 38 yılını bu şirkete verdi. Ancak burada dikkat çeken bir detay var. Hiroki Totoki, aslında finans alanında uzmanlaşmış bir isim. Diğer görevlerin nasıl sürdürüleceği şimdiden merak konusu.

PlayStation yönetiminde de değişiklik var

Sony tarafından yapılan açıklamalarda şirketin PlayStation bölümü olan Sony Interactive Entertainment tarafında da görev değişimi yaşandığı duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre PlayStation'ın yeni patronu, Hideaki Nishino oldu. Aslına bakacak olursak burada yeni bir isim yok. Hideaki Nishino ile Hermen Hulst, geçtiğimiz yıl PlayStation için eş CEO olarak atanmışlardı. Nishino, artık daha büyük bir sorumluluğa sahip olacak. Hulst, Nishino'ya bağlı çalışacak.

Resmî açıklamaya göre Sony'deki görev değişiklikleri, 1 Nisan 2025 tarihi itibarıyla geçerli olacak. Bakalım yapılan değişiklikler, Japon teknoloji devinin geleceğini nasıl etkileyecek...