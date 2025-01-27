Bugün yayınlanan yeni bir fragman ile Team NINJA'nın açık dünya aksiyon rol yapma oyunu Rise of the Ronin'in PC için piyasaya sürüleceği duyuruldu.
Geçtiğimiz yıl PS5 konsoluna özel olarak piyasaya sürülen oyun, bugün yayınlanan yeni bir fragmanla da doğrulandığı üzere 11 Mart'ta PC için piyasaya sürülecek.
Fragman ayrıca ultra geniş en-boy oranları desteği, 8K'ya kadar çözünürlük desteği, 120 FPS desteği, AMD FSR, NVIDIA DLSS ve Intel XeSS desteği, kare oluşturma, ışın izleme ve daha fazlasını içeren PC'ye özel bazı özellikleri de gözler önüne seriyor.
Rise of the Ronin PC fragmanı
Rise of the Ronin PC fiyatı
Rise of the Ronin'in Steam sayfası da fragmanın yayınlanmasının ardından açıldı ve oyunun sistem gereksinimleri ve fiyatı da gün yüzüne çıktı.
Ön sipariş verirseniz birtakım bonuslara sahip olabileceğiniz Rise of the Ronin'in Steam tarafında PC fiyatı 41,69$ olarak belirlenmiş durumda. Oyunun Epic Games sayfası ise henüz açılmış değil.
Rise of the Ronin sistem gereksinimleri
|Minimum
|Önerilen
|İşlemci
|Intel Core i5-10400
AMD Ryzen 5 1600
|Intel Core i5-10600K
AMD Ryzen 5 5600X
|Ekran Kartı
|NVIDIA GeForce GTX 1060
AMD Radeon RX 5500 XT
|NVIDIA GeForce RTX 2080 Super
AMD Radeon RX 6700 XT
|RAM
|16 GB
|16 GB
|Depolama
|180 GB
|180 GB
|İşletim Sistemi
|Windows 10/11 64bit
|Windows 10/11 64bit