Sony'nin PlayStation özel oyunlarından Rise of the Ronin, Türkçe dil desteği ile birlikte yakında PC'ye geliyor.

Bugün yayınlanan yeni bir fragman ile Team NINJA'nın açık dünya aksiyon rol yapma oyunu Rise of the Ronin'in PC için piyasaya sürüleceği duyuruldu.

Geçtiğimiz yıl PS5 konsoluna özel olarak piyasaya sürülen oyun, bugün yayınlanan yeni bir fragmanla da doğrulandığı üzere 11 Mart'ta PC için piyasaya sürülecek.

Fragman ayrıca ultra geniş en-boy oranları desteği, 8K'ya kadar çözünürlük desteği, 120 FPS desteği, AMD FSR, NVIDIA DLSS ve Intel XeSS desteği, kare oluşturma, ışın izleme ve daha fazlasını içeren PC'ye özel bazı özellikleri de gözler önüne seriyor.

Rise of the Ronin PC fragmanı

Rise of the Ronin PC fiyatı

Rise of the Ronin'in Steam sayfası da fragmanın yayınlanmasının ardından açıldı ve oyunun sistem gereksinimleri ve fiyatı da gün yüzüne çıktı.

Ön sipariş verirseniz birtakım bonuslara sahip olabileceğiniz Rise of the Ronin'in Steam tarafında PC fiyatı 41,69$ olarak belirlenmiş durumda. Oyunun Epic Games sayfası ise henüz açılmış değil.

Rise of the Ronin sistem gereksinimleri