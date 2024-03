PC'ye geleceği açıklanan Ghost of Tsushima, PlayStation sahibi oyuncular tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Oyuncular, PlayStation özel oyunlarının PC'ye getirilmesinden rahatsızlar.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, bundan uzun bir süre önce radikal bir karar aldı. Şirket, bu karar doğrultusunda PlayStation özel oyunlarını, PC ekosistemi için uyumlu hâle getirmeye başladı. The Last of Us ve God of War gibi ikonik PlayStation oyunları, Sony'nin PC'ye getirdiği ilk oyunlardandı. Ayrıca daha birkaç gün önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Ghosts of Tsushima'nın da PC'ye geleceğinden bahsetmiştik.

Şimdiyse bu konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Konsol sahibi oyunseverler, Sony'nin aldığı kararı sert bir biçimde eleştirmeye başladılar. PlayStation odaklı forum siteleri, Steam ve sosyal medyaya doluşan kullanıcılar, Ghosts of Tsushima'nın PC'ye gelişini tartışmaya başladılar.

İşte bazı oyuncuların Ghosts of Tsushima ile ilgili paylaşımları:

Bu oyunu satın almayın.



Sony, bu oyunu 2020'de satın alan gerçek hayranlarıyla oyun oynuyor. Bu bir ihanet, sırtımızdan bıçaklanmış gibi hissediyoruz. Bunu desteklemeyin, satın almayın. Zarar etsinler ve aldıkları karardan pişman olsunlar.



PlayStation 5, Ghosts of Tsushima oynamak için daima en iyi platform olacaktır.

Şimdi mutlu musunuz?



Sürekli bu oyunun değil de diğer oyunların PC'ye port'lanmasından şikâyet edenler, tatmin oldunuz mu?

PC oyuncuları en kötüsü



Bir PlayStation oyuncusu olarak hayatımı bitirdin, sen ve port sevdan PlayStation'ı öldürdü Sony. Mutlu musunuz? En iyi oyun konsoluna yatırım yapan milyonlarca oyuncuyu, port sevdanız yüzünden öldürdünüz. PlayStation oyuncularına yönelik bu baskı ne zaman bitecek?

Şu günlerde, sıkıcı PC duyurularından başka bir şey alabilir miyiz?

Bir de Sony, neden PlayStation 5 satış hedefine ulaşamadığını anlamaya çalışıyor.



Anahtar mağazaları sayesinde PlayStation kütüphanemi yeniden aldım. Steam çok ucuz ve ben, bu platformdan vazgeçmeye hazırım. Sony'nin vazgeçtiği gibi.



Günümüzün yolu, Nintendo ve PC'lerdir.

Sony'nin PlayStation özel oyunlarını PC'ye getirmesinin başlıca nedeni, daha fazla para kazanma arzusu. Hâl böyle olunca oyuncuların gösterdiği tepkinin Sony için çok da bir önemi yok. Neticede firma, kâr amacı güdüyor ve bunu sağlayabilmek için tüm yöntemleri deneyecektir.