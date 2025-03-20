PlayStation Store'da Flight Simulator 2025 isimli bir oyun listelendi. Bu oyun, Microsoft'un havacılık simülasyonuna benziyordu. Ancak işin aslı göründüğü gibi değil.

PlayStation Store, çok ilginç bir gelişmeye ev sahipliği yaptı. Bazı PlayStation sahipleri, oyun mağazasında Flight Simulator 2025'in listelendiğini gördüler. Dışarıdan bakıldığı zaman bu oyun, Microsoft tarafından yayımlanmış olan havacılık simülasyonunun ta kendisi gibi görünüyordu ve bu da oyuncuları heyecanlandırmıştı. Ancak işin aslı çok da göründüğü gibi değildi.

PlayStation Store'da hâlâ yayımda olan oyunun geliştiricisi "Grizzly Games Limited" olarak görünüyordu ve bu da kafaları karıştıran ilk husustu. Microsoft, yayımcısı olduğu bu popüler simülasyonu neden başkasının ismiyle yayımlayacaktı? Bu arada; Grizzly Games Limited araştırıldığı zaman işler daha da karışıyordu.

İşte Flight Simulator 2025'in PlayStation Store'daki sayfası

Grizzly Games Limited üzerinde yapılan araştırmalar, bu şirketin geçmişinin de çok ilginç olduğunu gözler önüne serdi. İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre ekip, bugüne dek tonla mobil oyun geliştirmiş. Ancak ne hikmetse bu oyunlar için Google Play Store'a verilen bağlantıların hiçbiri çalışmıyor. Kısacası ekibin ne yapmaya çalıştığını bilen kimse yok. Ancak siz siz olun eğer bir süre sonra bu oyun için fiyat bilgisi açıklanırsa Flight Simulator 2025 olduğuna inanarak satın almayın.

PlayStation yetkilileri, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadılar. Hâl böyle olunca bu oyunun PlayStation Store'da listelenmeye devam edip etmeyeceği şimdilik belli değil. Umarız bu olay, oyunseverlerin mağdur olduğu bir duruma dönüşmez.