PlayStation Plus'tan nisan ayında kaldırılacak oyunlar belli oldu. Deluxe ve Extra aboneleri, önümüzdeki ay toplam değeri 6.200 TL'yi aşan 8 oyuna veda edecekler.

Aylık belli bir ücret karşılığında birçok PlayStation oyununa erişim sağlayabildiğiniz PlayStation Plus’a her ay hem yeni oyunlar ekleniyor hem de mevcut yapımlardan bazıları kaldırılıyordu. Şimdi de önümüzdeki ay kaldırılacak oyunlar belli oldu.

PlayStation kullanıcılarının karşısına çıkmaya başlayan listeye baktığımızda 6.285 TL değerindeki 8 oyunun nisanda PS Plus’tan kalkacağını görüyoruz. Aralarında sevilen oyunlar da var. Aşağıdan bu oyunların tamamını görebilirsiniz.

PlayStation Plus'tan nisanda kaldırılacak oyunlar

Oyun Normal fiyatı Animal Well 879 TL Deliver Us Mars 285,01 TL Kena: Bridge of Spirits 1.399 TL Miasma Chronicles 1.199 TL Nour: Play With Your Food 349 TL Slay The Spire 875 TL Stray Blade 699 TL Tales of Kenzera: Zau 600 TL

Yukarıda gördüğünüz oyunlar, Deluxe ve Extra aboneleri için sunulan kütüphaneden kalkacak. Muhtemelen nisan ortası gibi gideceklerini söyleyebiliriz. Bu yüzden hâlâ oynamadıklarınız varsa oyunları deneyimlemek için 1 aydan daha az süreniz var.