PlayStation, şubatta piyasaya sürülen en iyi oyunu belirlemek için anket başlattı. Siz de bu ankete katılıp en çok beğendiğiniz oyunu seçebilirsiniz.

Geride bıraktığımız şubat ayı, oyunlar için dolu dolu geçen bir ay oldu. Civilization 7’den Monster Hunter Wilds’a ve Kingdom Come Deliverance II'ye kadar birçok yeni yapım, geçen ay piyasaya sürülmüştü. Şimdi ise Sony’den bu konuda bir hamle geldi.

Teknoloji devi, düzenli olarak bir önceki ayın en iyi oyununu seçiyordu. Şimdi ise geçen ay çıkan en iyi oyunu bulmak için bir anket başlatıldı. Oyuncular, geçen ay en çok beğendiği oyunları seçebilecek.

Şubatın en iyi oyununu siz de seçebilirsiniz

Sony’nin başlattığı ankete herkes katılabiliyor ve “PlayStation Oyuncuların Seçimi” ödülü için en çok beğendikleri oyunu seçebiliyor. Herhangi bir şart aranmıyor. Direkt buradaki bağlantıya tıklayıp açılan sayfadaki anket üzerinden oy kullanabiliyorsunuz.

Oy kullanabileceğiniz yapımlar, yalnızca geçen ay çıkanlardan oluşuyor. Şubatta birçok büyük yapımın piyasaya sürüldüğünü düşündüğümüzde zor bir seçim olduğunu söyleyebiliriz. Adayların en çok dikkat çeken oyunlardan oluşturulduğunu belirtelim. Kazananlar, oylama bittikten sonra PlayStation’ın sosyal medya hesabından ve blog sayfasından açıklanacak.

Şubatın en iyi oyunu için adaylar: