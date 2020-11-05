NVIDIA, Oyun Akış Hizmeti GeForce NOW’ı iOS’a Getiriyor

En çok beğenilen oyun akışı hizmetlerinden olan GeForce Now, Safari tarayıcısı üzerinden iOS platformuna gelmeye hazırlanıyor. Eğer bu gerçekleşirse, bulut hizmeti üzerinden iOS’ta Fortnite oynamak yeniden mümkün olabilir.

Apple ile Epic Games arasındaki savaş hala büyük bir hızla devam ediyor. Bunun sonucunda iOS üzerinden kaldırılan Fortnite oyunu, milyonlarca oyuncuyu da hayal kırıklığına uğratmıştı. İki büyük şirket arasındaki mücadele hızla devam ederken iPhone kullanıcılarını sevindirecek bir hamle NVIDIA’dan gelecek gibi görünüyor. NVIDIA’nın bulut üzerinden oyun oynamaya izin veren hizmeti GeForce NOW, Fortnite’ın da aralarında olduğu pek çok oyunu Safari tarayıcısı üzerinden iOS’a getirmeyi planlıyor.

NVIDIA’nın oyun akış hizmeti başarıya ulaşırsa Apple’ın App Store politikalarını ihlal etmeden NVIDIA GeForce NOW’daki oyunların tamamına iPhone ve iPad üzerinden erişebileceğiz. Apple, hizmetin App Store’daki mevcut uygulamalarla birlikte çalıştığı sürece iOS’ta oyun akışına izin verildiğini söylüyor. Bu izin nedeniyle pek çok uygulama iOS’ta App Store’a girmeden çalışmak için bir kabuk uygulaması arıyorlar. NVIDIA GeForce NOW da bu amaca doğru bir şekilde hizmet edebilir.

BBC’ye göre, GeForce NOW hizmeti Safari üzerinden çalışabilecek. Eğer bu bilgi doğruysa kullanıcılar herhangi bir oyun indirmek zorunda kalmadan ve App Store’a erişmeden GeForce NOW’ın tüm oyun kataloğuna doğrudan tarayıcı üzerinden erişebilir.

Facebook Games’le tarayıcıda oyun oynanabildiği kanıtlandı

Tarayıcıda oyun çalıştırmak pek çok kişi için çok gerçekçi görünmeyebilir, ancak Facebook Games’in halihazırda tarayıcı üzerinden oyunları iOS platformunda çalıştırabildiği biliniyor. Tarayıcı üzerinden oyun oynamak, bazı oyunlarda kontrol cihazı gerektireceğinden zor olabilir, ancak Safari’nin masaüstü uygulamasında Stadia denetleyicisi için giren bir API görmüştük. Bu noktada GeForce NOW’a da bu tarz kolaylıklar gelebilir.

Fortnite, bulut hizmetiyle iOS’a geri gelebilir

GeForce NOW’ın Safari üzerinden iOS cihazları desteklemeye başlamasıyla Fortnite’ın da önü açılacak gibi görünüyor. Fortnite oynamak isteyen iOS kullanıcıları, bu akış hizmetine abone olarak Fortnite ve daha birçok oyuna erişim sağlayabilecek.