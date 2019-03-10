Xiaomi’nin alt markası POCO, Pocophone F1 için yeni bir kararlı sürüm yayınladı.

Xiaomi’nin alt markası POCO, Android 8.1'de (Oreo) çalışan POCO F1'i, MIUI For POCO adında bir yazılımla güncellemişti. Akıllı telefon, piyasaya sürülmesinden bu yana birkaç sorun dışında iyi nedenlerden dolayı haberlerde bulunuyor ancak şirket, sorunları çözme konusunda çok hassas davranıyor ve aynı zamanda cihazı güncel tutuyor.

Cihaz, Kasım ayında Android Oreo'ya dayanan MIUI 10 Global Stable güncellemesini aldı ve Aralık ayında, Android Pie tabanlı MIUI 10 Stable güncellemesi geldi.

POCO Forum'daki kullanıcılara göre, cihaz 560 MB boyutunda olan MIUI 10.2.3.0.PEJMIXM güncellemesini almaya başladı. Güncelleme, Android Pie'a dayanıyor ve Şubat güvenlik düzeltme ekini aygıta getiriyor. Ancak güncelleme, MIUI Global Beta ROM'da da etkinleştirilen 4K 60fps desteği sunmuyor.

Pocophone'un küresel olarak başında olan yetkiliye göre, cihazda 4K 60fps desteğini etkinleştirmek için Mart ayında bir başka MIUI Global Stable güncellemesi yayınlanacak. Ayrıca, geliştirici ekibin hafta sonundan önce yayınlamak için acele etmeye çalıştığını söyledi. Ancak büyük bir hata olmadığından emin olmak için kararlı sürümün yavaş yavaş cihazlara dağıtılacağını belirtti.