Poco, Hindistan'da düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonu M2 Pro'yu duyurdu. Batarya kapasitesi ve uygun fiyatı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran akıllı telefon, 14 Temmuz itibarıyla Hindistan pazarındaki yerini alacak.

Xiaomi'nin kardeş markası olarak ticari yaşamını sürdüren Poco, bugün düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonunu duyurdu. "M2 Pro" olarak isimlendirilen bu akıllı telefon özellikle de batarya kapasitesi ile kullanıcıların dikkatini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Dilerseniz hemen, bu akıllı telefonun teknik özelliklerine ve tasarımına yakından bakalım.

Poco M2 Pro, 6.67 inç büyüklüğünde ve 1080p çözünürlük sunan bir LCD ekrana sahip. Ekranın üst bölümünde yer alan delik ise 16 MP çözünürlük sunan bir ön kamerayı bünyesinde barındırıyor. Telefonun açma kapama düğmesine eklenen bir de parmak izi okuyucu sensörü bulunan telefon, tüketicilere bir akıllı telefondan beklenen hemen her şeyi sunmayı vadediyor. Peki bu telefon nasıl görünüyor?

Karşınızda Poco M2 Pro

Poco M2 Pro'nun arka kısmında dörtlü kamera kurulumu bulunuyor. Bu kamera kurulumuna yakından baktığımızda ise 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP makro kamera ve 2 MP derinlik odaklı kameranın olduğunu görüyoruz. Sensör detaylarını bilmediğimiz telefon, kullanıcılara yeteri miktarda kamera kalitesi sunacak gibi görünüyor.

Poco M2 Pro, gücünü Snapdragon 720G'den alıyor. Bu güç, 4 GB ya da 6 GB RAM kapasitesi ve 64 GB ya da 128 GB depolama alanı ile birlikte geliyor. Ayrıca bu akıllı telefonun microSD giriş desteği de bulunuyor ve bu durum, kullanıcıların depolama sorununu ortadan kaldırıyor. Tüm bunlara ek olarak Poco M2 Pro, 33 watt hızlı şarj desteği sunan 5.000 mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor. Bu batarya, sadece yarım saat içerisinde yüzde 50 şarj olabiliyor.

Poco M2 Pro teknik özellikleri

Ekran: 6.67 inç 1080p, LCD

İşlemci: Snapdragon 720G

RAM: 4 GB ya da 6 GB

Depolama Alanı: 64 GB ya da 128 GB

Ön Kamera: 16 MP

Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP

Batarya: 33 watt hızlı şarj destekli, 5.000 mAh

Poco M2 Pro, 14 Temmuz itibarıyla Hindistan pazarındaki yerini alacak. Siyah, yeşil ve mavi renklerde satın alınabilecek olan telefonun fiyatı ise şöyle olacak;