POCO X2'nin Adını Doğrulayan Tanıtım Videosu

Bu yıl, Hindistan'da yeni bir POCO akıllı telefon piyasaya sürmeyi planladığını açıklayan Xiaomi, markanın resmi Twitter hesabından yaklaşan cihaz için casusluk filmlerini andıran 18 saniyelik bir video yayınladı.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, 2018'de ilk POCO telefonunu piyasaya sürmesinden neredeyse iki yıl sonra, alt markasının ikinci akıllı telefonuna dair bir video yayınladı.

Hindistan merkezli POCO firmasının resmi Twitter hesabından paylaşılan video, içinde barındırdığı gizli mesajlarla söz konusu akıllı telefonun POCO X2 olarak adlandırılacağını bir nevi doğruluyor.

Hemen aşağıda görebileceğiniz gibi, Xiaomishka adlı hesaptan paylaşılan bir tweet'te, videodaki listede bulunan 'X' ve '2' karakterlerinin varlığına dikkat çekiliyor.

Büyük olasılıkla cihaz gerçekten de POCO X2 olarak adlandırılacak; ancak bu öngörünün doğru olup olmadığını görmek için resmi açıklamayı beklemek zorundayız.

Xiaomi'nin bu yıl POCO F1'in devam modelini sunmasını bekliyoruz. Beklenen cihaz, yakın zamanda Geekbench'te POCO X2 olarak listelenmişti. Tek çekirdekli testlerde 547 puan, çok çekirdekli testlerde ise 1.767 puan alan akıllı telefon, 1.8GHz hızında sekiz çekirdekli bir Qualcomm yonga seti tarafından desteklenecek. 8GB RAM sunması beklenen cihaz, kutusundan Android 10 ile çıkacak.

Geçtiğimiz yıl Redmi K30’a "Phoenix" kod adının verildiğini öğrenmiştik. Bunu dikkate alarak, söz konusu kod adının Redmi K30'un Hint varyantına işaret ettiği söyleniyordu. Xiaomi muhtemelen Redmi K30'u Hindistan'da POCO X2 adı ile tanıtacak. Bu da telefonun, 2018’de piyasaya çıkan selefinden farklı olarak Qualcomm'un en üst düzey yonga seti tarafından desteklenmeyeceği anlamına geliyor. Xiaomi’nin yeni akıllı telefonuyla ilgili önümüzdeki haftalarda daha somut bilgilere ulaşmayı bekliyoruz.