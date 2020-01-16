8GB RAM'li Xiaomi POCO X2 Geekbench'te Ortaya Çıktı

Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin merakla beklenen yeni akıllı telefonu POCO X2, Geekbench’te ortaya çıktı. Snapdragon 730G yonga setine sahip olan cihazın tek çekirdekli testlerde 547 puan, çok çekirdekli testlerde ise 1.767 puan aldığı görülüyor.

2018'in en popüler telefonlarından biri olan Xiaomi POCO F1'in halefi olarak nitelendirilen POCO X2, Geekbench veri tabanında kendini gösterdi. Geekbench testine Qualcomm’un Snapdragon 730G yonga seti ile giren Xiaomi POCO X2, tek çekirdekli testlerde 547 puan, çok çekirdekli testlerde 1.767 puan almış durumda. 8GB RAM ve 256GB’a kadar genişletilebilir depolama alanına sahip olan akıllı telefon, kutusundan Android 10 işletim sistemi ile çıkacak.

Xiaomi POCO X2 Geekbench sonuçları:

Geçtiğimiz yıl Redmi K30’a "Phoenix" kod adının verildiğini öğrenmiştik. Bunu dikkate alarak, söz konusu kod adının Redmi K30'un Hint varyantına işaret ettiği söyleniyordu. Xiaomi muhtemelen Redmi K30'u Hindistan'da POCO X2 adı ile tanıtacak. Zira POCO X2 ve Redmi K30'un Geekbench skorları, bu öngörüyü doğrulayacak şekilde benzerlik gösteriyor.

Xiaomi Redmi K30 özellikleri:

8.8 mm kalınlığında ve yaklaşık 208 gram ağırlığında olan Xiaomi Redmi K30, cam metal karışımı bir gövde yapısına sahip. 120Hz yenileme hızına ve HDR10 oynatma desteğine sahip 6.67 inç Full HD+ (2400 x 1000 piksel) çözünürlüklü IPS ekran ile gelen akıllı telefon, 64MP + 8MP + 2MP + 2MP olmak üzere dörtlü kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor.

Gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 730G yonga setinden alan Redmi K30, grafik tarafında Adreno 618 GPU'yu kullanıyor. 8GB RAM ve 256GB’a kadar genişletilebilir depolama alanı sunan cihaz, 27W hızlı şarj destekli 4.500mAh değerinde bir bataryadan besleniyor.